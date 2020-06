Réouverture des frontières : quels sont les pays qui n’acceptent pas (encore) les Belges

Le déconfinement a démarré dans de nombreux pays européens, entraînant avec lui une réouverture progressive des frontières. Ce lundi 15 juin, la Belgique ouvrait ainsi ses frontières aux résidents des autres États membres de l’Union européenne et de l’espace Schengen (Suisse, Liechtenstein, Islande et Norvège), et à ceux du Royaume-Uni.

Et dans l’autre sens, les Belges peuvent-ils aller partout où ils le souhaitent ? Pas tout à fait. Le SPF Affaires étrangères fait le point sur son site internet avec un système de feux vert, orange et rouge.

Le tout est à retrouver dans une infographie que nous vous reproduisons ci-dessous (il s’agit de la version du 15 juin à 15h30, elle est donc susceptible d’être modifiée dans les heures ou dans les jours à venir).

Verdict, les Belges n’ont tout simplement pas le droit de se rendre dans 12 pays pour le moment :

Bulgarie

Chypre

Danemark

Espagne

Finlande

Grèce

Hongrie

Malte

Roumanie

Slovaquie

Norvège

Irlande

Attention, comme nous vous le disions plus haut, cette interdiction est susceptible d’être levée à tout moment. "Il s’agit d’une estimation basée sur les informations actuellement disponibles [et] régulièrement mises à jour", précisent les Affaires étrangères.

Précisons aussi que les voyages non-essentiels hors-UE et Schengen restent encore interdits.

