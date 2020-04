Réouverture des écoles : le confinement peut parfois avoir des conséquences sur les enfants

Les enfants, comme les adultes d’ailleurs, vivent de plein fouet le confinement. Les habitudes sont bousculées, on apprend la distanciation sociale, on ingurgite des informations potentiellement anxiogènes ; un contexte qui peut véhiculer peurs et angoisses.

Et à l’heure où l’hypothèse de rouvrir les écoles de façon progressive est posée sur la table, la question de savoir quels seront les impacts psychologiques sur les élèves est importante.

Pour les professionnels du secteur, premier élément ; un cas n’est pas l’autre. Il ne faut donc pas généraliser. En effet, tout dépend des ressources et des soutiens dont dispose l’enfant mais aussi de l’information qu’il aura reçue et de la façon dont elle lui aura été transmise.

De plus, les conséquences du confinement seront différentes pour un enfant qui vit dans une maison avec un jardin, qui des ressources avec des parents à l’écoute et qui sont à même d’expliquer les événements que chez un enfant qui “vit en appartement, sans matériel informatique ou si un parent est tombé malade, ceci peut générer des angoisses”, détaille Yannick Gadsteen, psychologue au sein de l’école européenne d’Uccle.

Ouvrir les espaces de discussions

Néanmoins, pour l’enfant, comme pour l’adulte au demeurant, la période de confinement peut avoir des répercussions sur le plan psychologique. C’est pourquoi, explique le pédopsychiatre Laurent Victoor, il est nécessaire “d’expliquer aux enfants ce qui est en train de se passer et s’assurer de savoir ce que l’enfant a compris”. Et d’ajouter, “car les peurs viennent de ce que les enfants ont entendu, vu et interprété”.

Pour Yannick Gadsteen, psychologue en milieu scolaire, il faudra “ouvrir les espaces de discussions”.

Après un événement traumatisant, comme, par exemple, ça a été le cas à la suite des attentats, tous les élèves ne réagissent pas de la même manière. De ce point de vue, si réouverture des écoles il y a, “les enseignants peuvent repérer les signaux, et ils devront être vigilants”.

En revanche, prévient la psychologue, s’il est nécessaire d’ouvrir les espaces au dialogue, “il ne faudra pas parler que de ça. C’est difficile, mais il faudra trouver un juste équilibre entre mettre en place des dispositifs pour le collectif et veiller à l’individu”.

Le rapport à l’information

Le rapport à l’information est également important du point de vue psychologique pour l’enfant. En effet, certains enfants peuvent sentir une certaine angoisse à cause du confinement et du coronavirus en général. Mais pour Laurent Victoor, cela est dû notamment à la façon dont l’enfant ingurgite l’information : “ils entendent parler de soldat, de guerre, d’armée […] et les enfants perçoivent aussi l’anxiété des parents”.

Mais comment explique-t-on cette période pour le moins troublée à des enfants ? “Le plus simplement possible”, répond le pédopsychiatre Laurent Victoor. De plus, un des éléments fondamentaux est de s’assurer de ce que l’enfant a compris en lui demandant d’expliquer son interprétation des choses.

Pour Laurent Victoor, il faut veiller à la façon dont l’information est consommée et rappelle les recommandations du centre de crise, notamment de ne pas se laisser submerger par les informations mais également de se référer aux informations traditionnelles.

Le sentiment de sécurité ébranlé

Pour un retour à l’école éventuel mais également pour l’ensemble de la population, ce qui pourrait être la cause d’angoisses et de peurs importante c’est la perte du “sentiment de sécurité”, explique Yannick Gadsteen.

Car, c’est la perte de confiance dans le système existant qui génère des peurs. La psychologue estime en effet, si les écoles devaient rouvrir, il faudrait d’abord renforcer "le sentiment de sécurité". Et en milieu scolaire cela signifie être certains de disposer des moyens nécessaires : cela va du savon dans les toilettes aux masques à disposition pour le personnel et les enfants, par exemple.