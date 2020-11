Réouverture des commerces avant les fêtes : "possible", à la mi-décembre, avec des mesures appropriées, selon Yves Van Laethem

Depuis plusieurs semaines, les commerces sont fermés. Une mesure forte prise pour lutter contre le coronavirus et ainsi, diminuer le nombre de contamination. A l’approche des fêtes de fin d’année, les commerçants se demandent s’ils pourront rouvrir leurs portes. En effet, c’est une période cruciale pour le secteur.

Une possible réouverture est-elle possible ? En tout cas, chez nos voisins français, le Premier ministre Jean Castex annonçait ce samedi l’horizon d’une réouverture " autour du 1er décembre " sauf pour les restaurants et les bars.