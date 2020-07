Réouverture à Walibi : nombre limité de visiteurs par jour et réservation obligatoire

Jour J pour le parc d’attractions wavrien. Une réouverture sous protocole sanitaire à Walibi et Aqualibi. Le public est limité à 3000 personnes par jour, contre 10 à 12.000 pour une journée "normale" début juillet. Le parc espère faire grimper ce nombre rapidement, dans les prochains jours. "Après 3 mois de fermeture, c’est génial de retrouver les copains et le parc", explique un fervent visiteur. Une autre habituée vient plusieurs fois par an ici : "Enfin ! On est très content de pouvoir revenir. Concernant les mesures de sécurité, cela ne nous pose pas trop de problèmes".

Pour faire partie des "heureux élus", il faut montrer patte blanche : réservation indispensable ou encore masque obligatoire dès 12 ans sur les attractions. Les mesures sanitaires sont bien respectées. "Tout a été adapté comme les parkings, les accès et les entrées. Il y a du gel hydroalcoolique un peu partout et il faut respecter des parcours pour que les visiteurs ne se croisent pas trop", détaille Camille saisonnière.