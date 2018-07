Rentrés au pays, les Diables éclipsent les Bleus dans la presse belge

"La Belgique joyeuse", "Une fête d'enfer", "Tous ensemble", ... les journaux belges de lundi n'avait d'yeux que pour les Diables rouges et leur retour en fanfare au pays. Pratiquement toutes les "unes" étaient consacrées aux footballeurs belges et aux 40.000 supporters venus les acclamer à Bruxelles dimanche après-midi.

"Ah oui, vraiment, c'est bon! Si bon de se sentir fiers. On avait si souvent (re)pris l'habitude de vivre en baissant un peu la tête, en s'excusant de ne pas être des héros, des flamboyants, des conquérants", observe Le Soir dans son édito du jour. "Du bonheur, de la légèreté, de la fierté et le sentiment que quand on veut, on peut, oui, décrocher la lune: c'est cela que ces diables de Diables (rouges) viennent de nous injecter."

Le quotidien poursuit: "C'est quoi, la Belgique gagnante? Il n'y avait qu'à regarder sur le terrain: l'affirmation d'une volonté commune - "We are Belgium" -, en jouant l'équipe et pas l'individualité, en misant sur la cohérence et pas sur la division, en exploitant plutôt qu'en stérilisant la diversité."