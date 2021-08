Rentrée sur les routes : pas de gros chantiers à Bruxelles, les navetteurs liégeois doivent encore patienter quelques jours

La rentrée est souvent synonyme de travaux sur les routes. Et celle de 2021 n’échappe pas à la règle, d’autant plus qu’avec les inondations qui ont eu lieu en juillet dernier, certaines voiries restent impraticables. Et ça vaut aussi pour le rail.

D’ailleurs, dans la région de Liège, les navetteurs devront s’armer de patience. Avec les récentes inondations, certains tronçons du rail ont été fortement abîmés. Entre Liège et Pepinster, sept kilomètres de voies sont en cours de réparation. Ce chantier est presque terminé puisque le trafic reprendra le 1er septembre entre Liège et Nessonvaux et le 13 septembre entre Nessonvaux et Pepinster. La réouverture de la ligne Gembloux-Ottignies est prévue sur une voie, dès le 30 août. La deuxième voie sera accessible à la mi-septembre. Enfin, la ligne Pepinster-Spa devrait être remise en service le 4 octobre.