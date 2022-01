Rentrée sous Omicron: une étude suisse montre un lien entre la ventilation et les contaminations dans les écoles

Ils sont inquiets. A l'image de François Schreuer (conseiller communal VEGA, dissidence d'Ecolo), qui a carrément refusé que ces enfants effectuent leur rentrée dans ces conditions, de nombreux parents craignent que les conditions ne soient pas réunies pour que les enfants reviennent à l'école en toute sécurité. Ils mettent en avant la hausse des hospitalisations pédiatriques à l'étranger et en Belgique, le risque de contamination de personnes fragiles dans l'entourage des enfants, et les risques de séquelles et de Covid long.

C'est notamment le cas du collectif "Parents et enseignants solidaires face à la crise sanitaire Covid19", dont le groupe Facebook recense depuis plus d'un an les fermetures de classes et d'écoles à travers le pays. Beaucoup regrettent le report de la campagne de vaccination des 5-11 ans, qui a empêché les parents qui le souhaitaient de donner la meilleure protection possible à leurs enfants, demandent des tests et masques gratuits, et quasiment tous réclament des mesures plus fortes en ce qui concerne la ventilation (purificateurs d'air et mise en place des détecteurs de CO2 notamment).