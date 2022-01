Rentrée scolaire : voici tout ce qui change à partir du 10 janvier

Ce 5 janvier, les ministres en charge de la Santé publique ont formalisé les nouvelles règles de gestion des cas de Covid-19 en milieu scolaire. La veille de la rentrée scolaire, nous faisons le point avec vous sur ces nouvelles mesures.

Le Comité de concertation a confirmé l’objectif d’une rentrée en présentiel à temps plein dans les écoles maternelles, primaires et secondaires. Ce sera à temps partiel dans l’enseignement artistique. En marge des nouvelles normes de quarantaine, isolement, testing et fermeture des classes, les "règles d’or" de distanciation sociale, hygiène, ventilation et port du masque restent indispensables.

Un masque dès 6 ans

Le premier réflexe de nombreux parents ce dimanche soir sera de glisser un masque dans le cartable des enfants. Si à l’école maternelle le masque n’est pas imposé en classe (ni aux enfants, ni aux enseignants), ce n’est pas le cas pour l’école primaire.

"Dès 6 ans, le masque doit être porté à l’intérieur, rappelle Anne Claire Henry, gestionnaire de crise à l’ONE. A l’extérieur, en revanche, pas d’obligation."

L’autotest est fortement recommandé

Si le port du masque n’est pas une nouveauté, le protocole en matière de testing est la véritable nouveauté de cette rentrée. En effet, en matière de prévention, l’accent est mis sur les autotests. Bien que cela ne soit pas une obligation, les autorités recommandent de faire passer un autotest aux enfants ce dimanche et, ensuite, une fois par semaine. Ces tests peuvent être achetés dans les supermarchés, en pharmacie ou encore en ligne.

►►► À lire aussi : Variant Omicron en Belgique : testing, quarantaine… quelles sont les nouvelles règles à suivre dès le 10 janvier ? (infographies)

Que faire si l’autotest de mon enfant est positif ?

Si l’autotest de votre enfant s’avère positif (ou simplement s’il présente des symptômes), vous devez garder votre enfant à la maison. Ensuite, "il faut prendre contact avec le call center fédéral au 02 214 1919 ou passer par la plateforme web afin d’obtenir un code pour un test PCR et un certificat d’absence" rappelle Anne Claire Henry, gestionnaire de crise à l’ONE.

Dans ce cas, l’isolement de votre enfant sera de 7 jours au lieu de 10. Ensuite, l’enfant pourra sortir de son isolement, à condition qu’il n’ait plus de fièvre depuis trois jours ni d’autres symptômes. Et qu’il applique scrupuleusement les gestes barrière. Pendant trois jours, il faudra qu’il se soumette à un autotest.

Des fermetures assouplies en primaire

Les fermetures des classes sont également assouplies : désormais, une classe de primaire sera placée en quarantaine et donc fermée si, pendant une semaine, il y a quatre cas positifs (profs compris) dans la classe ou 25% des élèves, et ce pour cinq jours (plutôt que sept). Il n’y aura plus d’obligation de tester les enfants non symptomatiques.

En effet, les autorités considèrent que "Lorsque le masque buccal est utilisé systématiquement et correctement dans les classes bien ventilées de l’enseignement primaire, les enfants de ces classes sont considérés comme des contacts à bas risque. Dans les classes bien ventilées dans l’enseignement maternel, les enfants sont également considérés comme contacts à bas risque."

Les parents seront informés immédiatement dès qu’une contamination se produit dans la classe.

►►► À lire aussi : Port du masque en primaire : "Ne reportez pas votre colère contre les directions", lance Caroline Désir

Et si mon enfant est un contact à haut risque ?

Ce qui change également au niveau des quarantaines c’est que désormais si votre enfant a eu un contact à haut risque en dehors de la classe, comme au sport ou au sein d’un mouvement de jeunesse, mais qu’il n’est pas malade, il peut quitter sa quarantaine pour se rendre à l’école.

Si en revanche, c’est un contact parmi sa famille proche qui est testé positif, l’enfant doit rester à la maison.

Sorties scolaires, détecteurs de CO2, événements publics

Quant à la vie quotidienne à l’école, Enseignement.be rappelle que les sorties scolaires d’un jour sont à nouveau autorisées.

Les séjours avec nuitées sont, eux, suspendus jusqu’aux congés de détente. Entre-temps, les écoles doivent également se doter de détecteurs de CO2 le plus rapidement possible. Quant aux événements publics, ils sont interdits dans l’enceinte de l’école. Les réunions avec les parents devront se faire à distance. Il est aussi conseiller de ne pas mélanger les classes dans les espaces intérieurs tels que les réfectoires ou les salles d’études.