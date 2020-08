Rentrée scolaire : une classe fermera s’il y a deux cas positifs au coronavirus

A quelques jours d’une rentrée pas comme les autres, on en sait enfin plus sur la façon dont les écoles maternelles, primaires et secondaires vont pouvoir rentrer. Les protocoles sont présentés ce jeudi par les ministres de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Bénédicte Linard (Ecolo) pour la maternelle et Caroline Désir (PS) pour les primaires et secondaires, des protocoles rédigés par l’ONE.

La priorité, c’est la présence des enfants à l’école, quel que soit le niveau. Il y a donc du changement par rapport à juin où la présence d’un cas de contamination entraînait la fermeture immédiate de la classe. A partir de la rentrée, pour ce qui concerne les maternelles et les primaires :

un cas positif, enfant ou personnel enseignant, est mis en quatorzaine. On analyse la situation des "cas contacts" (les personnes n’ayant pas respecté le 1,5 m de distance) : ceux-ci ne sont pas écartés, mais l’apparition de symptômes est surveillée. Si les symptômes apparaissent, les cas contacts sont invités à consulter un médecin et se mettre en quatorzaine.

En secondaire, c’était légèrement différent :

un cas positif, enfant ou personnel enseignant, est mis en quatorzaine. Les "cas contacts" sont immédiatement mis en quatorzaine et testés.

Quelques exceptions : les frères et sœurs du cas positif seront écartés d’office. Si un enseignant est positif, les cours continueront (avec un autre enseignant) en primaire et secondaire uniquement. La classe maternelle concernée sera fermée. Enfin, si deux cas positifs devaient apparaître dans la même classe, celle-ci est fermée.

L’objectif est d’assurée une continuité pédagogique, ce qui n’avait pas toujours pu être le cas en juin dernier.