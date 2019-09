Rentrée scolaire: trois conseils pour mieux gérer le sommeil des enfants

Après 2 mois de vacances, il n'est parfois pas évident de retrouver le rythme scolaire. Comment gérer le sommeil de ses enfants? Nous répondons à trois questions.

De combien d'heures de sommeil a besoin un enfant ?

Si un enfant a moins de 12 ans, l’idéal c’est qu’il dorme entre 10 et 14 heures par nuit. Un adolescent de 12 à 18 ans devrait dormir environ 10 heures. Enfin, au-delà de 18 ans, 7 à 8 heures de sommeil sont suffisantes.

Alors si votre enfant a 6 ans, et qu'il doit se lever à 7 heures, il vaut mieux le mettre au lit au plus tard à 20h15. S'il a 12 ans, il peut y aller plus tard, à 21h15.

Pourquoi le sommeil est-il si important ?

Les enfants récupèrent de toute la fatigue et du stress accumulés pendant la journée. Ils grandissent aussi. L’hormone de croissance est secrétée pendant le sommeil. Ils rêvent et mémorisent les apprentissages de la veille. Enfin, le repos renforce contre les virus car le taux de globules blanc est à son maximum pendant la nuit.

Comment rendre les enfants plus autonomes à l'occasion de la rentrée scolaire?

Voici quelques pistes :

- Avant 6 ans, il est capable de s’habiller tout seul.

- Entre 6 et 7 ans, il peut faire son lit au réveil.

- Entre 8 et 9 ans, demandez-lui de compléter son lunch en rajoutant une boisson, un dessert, une collation.

- A 10 ans, pourquoi ne pas demander à votre enfant un peu d’aide pour préparer les repas avec des recettes faciles?

- Enfin, au-delà de 12 ans, votre enfant à l’âge de faire sa routine matinale tout seul : se préparer, organiser son petit-déjeuner, préparer son cartable…

Voilà des conseils qui plairont sans doute plus aux parents qu’aux enfants !