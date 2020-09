Quels sont les risques de contamination au covid-19 chez les enfants ? Démêlez le vrai du faux en répondant à notre quiz

C'est la rentrée ce mardi pour la plupart des élèves de primaire et de secondaire. Une rentrée en code "jaune" et placée sous le signe de la pandémie de covid-19, qui soulève bien des questions et des angoisses chez les parents, mais aussi les enseignants.

Certains parents craignent que leur enfant soit contaminé, ou ne comprennent pas pourquoi les élèves de primaire peuvent entrer à l'école sans masque, contrairement à ceux du secondaire. Les enseignants ont parfois plus peur de leurs élèves que de leurs collègues...

Sur une idée du pédiatre Pierre Smeesters, de l'Hôpital universitaire des enfants Reine-Fabiola (Huderf), et avec son expertise, nous avons élaboré un petit quiz afin que vous puissiez démêler le vrai du faux concernant la transmission du virus chez les enfants. Vous verrez, la situation n'est pas si catastrophique, à moins d'être vigilant et prudent.