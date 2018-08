Rentrée littéraire: "Toutes ces nouvautés, on a envie de les voir arriver"

La rentrée littéraire est arrivée. Des centaines de nouveaux livres débarquent dans les librairies. Parmi eux, des grands noms comme Amélie Nothomb, puis une kyrielle d'inconnus ne demandant qu'à le devenir. Depuis mai, les libraires lisent, écoutent, se renseignent et cherchent en vue de dénicher les pépites qu'ils proposeront à leurs clients jusqu'à la fin de l'année.

Chaque année, on attend ce moment avec hâte

Arnaud Lothon est libraire à Uccle. Depuis 2 semaines, il répète les mêmes gestes. Saisir la caisse en carton fraichement livrée, l'ouvrir d'un solide coup de cutter et découvrir ce que lui réserve cette rentrée littéraire 2018: "Nous recevons des colis trois fois par jour. Durant tout l'été, c'est assez calme. Nous ne rentrons guère de nouveauté. Puis toutes elles arrivent toutes maintenant, ça fait plaisir. Les tables retrouvent de nouvelles couleurs. Chaque année, on attend ce moment avec hâte".

Mais impossible pour les libraires de faire de la place pour l'ensemble des nouveautés: "Il y en a plus de 500. Nous en recevrons un peu plus de la moitié seulement. Ca fait déjà un fameux tri et il est assez subjectif. On essaye d'en lire un maximum, mais c'est impossible pour nous de les lire tous. On choisit selon nos affinités, mais aussi selon notre clientèle. On doit aussi pouvoir se laisser surprendre, accepter des premiers romans et prendre des risques. Ce qu'on veut c'est défendre le livre auprès de nos lecteurs".

Connaître notre clientèle est essentiel pour bien la conseiller

Cette rentrée littéraire est aussi l'occasion de découvrir de nouvelles plumes. 94 des 567 romans sont des premiers romans. La situation enchante Arnaud Lothon: "Notre métier, c'est ça: faire découvrir à nos clients des auteurs jusqu'ici inconnus. Quand les lecteurs reviennent et qu'ils sont satisfaits, c'est très valorisant car quand on achète un livre, ce n'est jamais certain qu'on va aimer. Connaître notre clientèle est essentiel pour bien la conseiller".

Face à la concurrence des grands centres de distribution et la montée en puissance des services web, les libraires indépendants doivent se différencier: "On essaye que la librairie soit un lieu de rencontre et de culture. Les tables sont bien garnies et des commentaires sont laissés sur les couvertures pour guider nos lecteurs et défendre des livres parfois peu connus. Et puis chez nous, les clients peuvent venir toucher le livre, le feuilleter. Acheter un livre, ce n'est pas qu'un clic. La rentrée littéraire se fait dans les librairies et non sur le web, ça c'est certain".

La rentrée littéraire se déroule avant les prix littéraires d'automne. Elle durera jusqu'à début novembre pour lancer les premiers achats des fêtes de fin d'année.