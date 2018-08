Avec sa verve et son talent de conteur, In Koli Jean Bofane n'hésite pas à pointer la corruption omniprésente: les petits arrangements des policiers, les magouilles immobilières et les inévitables pots de vin. Il nous plonge dans des histoires rocambolesques tout en évoquant la fin du rêve démocratique.

Autre parution très attendue: "La belle de Casa",le troisième roman publié chez Actes Sud d' In Koli Jean Bofane . L'auteur né à Mbandaka en République Démocratique du Congo ,s'est installé à Bruxelles depuis 1993. Primé à de nombreuses reprises, finaliste du Prix Rossel, il a reçu entre autre le Prix des Cinq Continents de la Francophonie. Ses romans au style mordant, très humoristiques nous racontent les transformations que subit l'Afrique à l'heure de la mondialisation, des puissants sans scrupules et de la violence faite aux femmes dans un univers plutôt rude.

Antoine Wauters: Le cisailleur des mots, poète et romancier.

Rentrée littéraire belge: le retour très attendu de nos bons auteurs et de belles découvertes - © Tous droits réservés

Dans son premier roman "Nos mères" (Prix Première 2014) Antoine Wauters nous racontait l'enfance déchirée d'un jeune garçon dans un pays en guerre, et son adoption en France par une femme très fragile. Il est à nouveau question d'enfance dans "Pense aux pierres sous tes pas" publié aux éditions Verdier. Dans un pays sous dictature, Marcio et Léa, deux jumeaux adolescents vivent dans la ferme de leurs parents Paps et Mams. Le père est un homme dur, le frère et la soeur sont inséparables. Un lien très charnel les unit. Chaque soir, lorsque les parents sont couchés, ils se retrouvent dans la chambre de Léa.

Jusqu'à ce que leur père les surprenne, et décide de les séparer. Léa est envoyée à plusieurs centaines de kilomètres, chez un oncle et sa femme. Le frère est consigné à la ferme. Il aidera pour les gros travaux. Pendant ce temps-là, le régime politique se transforme, avec des promesses de démocratisation et de partage.

Chez son oncle et sa tante, loin de la violence de Paps, Léa découvre enfin la douceur de vivre et le goût d'autres peaux d'hommes. Marcio finira par la rejoindre, mais en piteux état... C'est l'histoire d'un amour interdit, d'une rédemption et d'une transformation du système social. Avec son style magnifique et ses mots ciselés, Antoine Wauters nous embarque dans cette initiation des deux jumeaux.

Les éditions Verdier publient simultanément un deuxième livre d'Antoine Wauters "Moi,Marthe et les autres". Un court roman mettant en scène des survivants d'une catastrophe (nucléaire, cataclysme, explosion?).

Dans un Paris dévasté, un groupe de jeunes doivent trouver de quoi manger, de quoi se vêtir. Ils sont parfois confrontés à la violence d'autres survivants. L'auteur s'est interrogé sur ce qui peut aider des hommes à se tenir debout dans un monde déchiqueté.