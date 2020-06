Rentrée des maternelles : les conseils d’un pédiatre pour rassurer les parents et leurs enfants

Pour les élèves de maternelle, c’est une rentrée un peu particulière qui se déroule ce mardi. Après plusieurs semaines à la maison, pour la plupart, ils reprennent le chemin de l’école.

Dimitri Van Der Linden porte-parole de la Task Force pédiatrique belge, pédiatre et infectiologue à la clinique Saint-Luc, était l’invité de La Première ce matin. Cette Task Force s’était prononcée en faveur d’un retour en classe pour les plus jeunes.

Le pédiatre se dit donc "plutôt serein et confiant". Et d’ajouter : "Nous sommes effectivement heureux que la voix des enfants ait pu être entendue et nous souhaitons beaucoup de bonheur aux enfants dans ce retour à l’école."

Mais certains parents ont fait le choix de ne pas remettre leurs enfants en classe. "Cette crainte peut tout à fait être comprise et c’est normal, réagit Dimitri Van Der Linden. C’est un peu réapprivoiser l’environnement, reprendre contact. Au moment du confinement, nous avions quand même déjà prévenu les autorités qu’un confinement prolongé des enfants n’était pas une chose anodine et nous sommes donc vraiment heureux que les choses se mettent en place tout doucement et qu’il y ait cette reprise de contact, qui est finalement une sorte de répétition pour septembre."

Même si le déconfinement est maintenant bien entamé, le pédiatre rappelle quelques bonnes habitudes. "Il faut vraiment faire attention aux gestes barrières, tout comme dans les autres activités de déconfinement : la distance physique, le masque… Également, les contacts avec les institutrices et les professeurs doivent être brefs. Il faut que ce soit vraiment efficace et ne pas prendre de risque en s’attardant."

Pas question pour autant d’installer un climat de tension inutile. "Je pense que, pour les enfants il faut être positif, il faut avoir une approche positive. Certains enfants sont également extrêmement enjoués d’eux-mêmes à l’idée de retrouver leurs amis et de retrouver un peu leurs marques et leurs professeurs", conclut le pédiatre.

