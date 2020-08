Coronavirus: rentrée des classes bouleversée dans le secondaire

Masques sur le nez, professeurs et élèves de l’enseignement secondaire vont retrouver le chemin des classes, la semaine prochaine. Entre réorganisation des horaires, installations sanitaires et maintien d’une bulle-classe, les élèves et les enseignants vont devoir s’adapter à une toute nouvelle vie scolaire, marquée durablement par l’épidémie de coronavirus.

90 minutes de cours

Fléchage au sol et règles sanitaires affichées partout à l'Institut de la Providence (Champion) - © RTBF

Fléchage au sol, affichage des règles d’hygiène, les couloirs centenaires de l’institut de la providence sont prêts à accueillir les 1200 élèves de cet établissement situé en banlieue namuroise. "Nous sommes en surcapacité", souligne Olaf Mertens, le directeur. En raison du faible taux d’échec, l’année dernière, peu d’élèves ont été réorientés. Résultat : l’école de Champion va devoir affronter cette rentrée avec bien trop d’élèves. La direction a donc décidé de passer au régime de nonante minutes.

"Au lieu d’avoir 45 minutes de cours, les élèves vont suivre des périodes de 90 minutes. Ce qui va nous permettre d’organiser deux services de repas à midi. De plus, en doublant la durée du cours, on réduit les mouvements d’élèves et donc on a moins de monde dans nos couloirs plutôt exigus", détaille le chef d’établissement.

De plus, chaque classe est équipée d’un distributeur de gel hydroalcoolique, de papier et de savon.