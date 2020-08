Rentrée covid: les réponses d'un pédiatre aux questions d'une directrice d'école

J-1 avant le retour sur les bancs de l'école... Et encore beaucoup de questions autour de cette rentrée inédite. Pour en parler sur le plateau de CQFD: Sylvia Menvielle, directrice de l’école primaire Maria Assumpta à Laeken et Marc Hainaut, pédiatre au CHU Saint-Pierre.

1 Le port du masque par les enseignants sera-t-il suffisant?

C'est une observation corroborée par plusieurs études: les enfants ne sont pas le premier vecteur de la transmission du virus. En classe, le port du masque à l'école ne concernera que les plus de 12 ans et les adultes, lorsque ceux-ci donnent cours ou lorsqu'ils ne peuvent pas respecter la distanciation sociale entre eux ou avec les élèves.

Relayant une inquiétude partagée par de nombreux enseignants, Sylvia Menvielle se demande si le port du masque par ceux-ci sera suffisant pour éviter les contaminations? Marc Hainaut explique: "Les enseignants sont en contact avec des enfants vraisemblablement moins contagieux que des adultes, c'est donc moins dangereux pour un adulte d'être en contact avec un enfant plutôt qu'un autre adulte, collègue ou autre [...] Le port généralisé du masque vise à empêcher celui qui est malade de contaminer les autres, et on sait que c'est efficace, mais le masque protège aussi celui qui l'a mis et fait donc sens ici aussi".