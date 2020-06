Rentrée: "Comment expliquer qu'en code rouge, 100% des élèves puissent aller à l'école?"

Concrètement et à situation similaire à celle d'aujourd'hui ("code jaune") en septembre, les élèves du secondaire pourront se rendre 4 jours/semaine à l'école. Si le code devait passer à l'orange ou au rouge, les classes de secondaire seraient alors scindées en deux, avec une alternance de cours à domicile et en présentiel. Quel que soit le scénario, 100% des élèves de maternel et de primaire pourront eux aller à l'école.

Les autorités ont présenté les lignes directrices de la prochaine rentrée scolaire ce mercredi , avec quatre scénarios et codes couleur dépendant de la situation épidémiologique. Entre nécessité de continuer à respecter les mesures de sécurité sanitaire et résorber les inégalités scolaires aggravées durant le confinement... Pour en parler sur le plateau de CQFD : Sonia Belfaiez, directrice de l'école Saint-Joseph à Ixelles et Joseph Thonon, président de la CGSP-Enseignement.

Des pratiques déconnectées de la réalité

"Aujourd'hui, mes enseignants se voient en dehors de l'école, mes enfants se voient en dehors de l'école", affirme Sonia Belfaiez. "C'est un leurre de penser que le matin, en arrivant dans une bulle avec des enseignants masqués, on a l'isolement et la frontière préconisée entre les classes. Ca n'est plus vrai [...] Il y a une fatigue, un épuisement. Travailler avec un masque toute une journée en parlant à des enfants, c'est épuisant. Ca détourne le travail de la mission principale des enseignants", regrette la directrice.

Pour Joseph Thonon, "ce qui est important, c'est que tous les élèves rentrent". Car le confinement, on le sait, va aggraver les inégalités scolaires. Pour les résorber, la Fédération Wallonie Bruxelles prévoit d'investir 5 millions d'euros en stratégie numérique (avec la distribution d'ordinateurs aux élèves dans le besoin) et une task-force "Equipement numérique et connectivité" pour équiper les écoles. Autre budget annoncé: 17 millions d'euros pour leur permettre d'assurer un accompagnement personnalisé aux enfants en difficultés, dès la rentrée. Des remédiations pour les primaires et les secondaires, qui ciblent les écoles accueillant des publics plus défavorisés.

Un état des lieux à la rentrée

Joseph Thonon accueille l'initiative positivement, même s'il la juge insuffisante: "quelques périodes pour 150 élèves, c'est mieux que rien mais ce n'est pas ça qui va résoudre tous les problèmes", précise-t-il. Pour le président de la CGSP-Enseignement, c'est à la condition de récupérer tous les élèves en présentiel, que les inégalités pourront être résorbées.

"En termes d'inégalités, on verra ce qu'on va retrouver à la rentrée", poursuit Sonia Belfaiez, qui préconise un état des lieux à la rentrée et une adaptation à mettre en place par niveau.

