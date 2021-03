Rendre le paiement électronique obligatoire, un coup dur pour certains petits commerces: "Si on me l'impose, j'arrête"

Dans un plan d’action de lutte contre la fraude, qui sera prochainement soumis au gouvernement, le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) compte obliger tous les commerçants à proposer au minimum un moyen de paiement électronique à leurs clients, rapportent L’Echo et De Tijd jeudi.

Voici ce qu’en dit le ministre à nos confrères : "Sans exclure la possibilité de payer en espèces, la proposition revient à obliger tous les acteurs économiques à proposer au moins un système de paiement électronique. Sous quelle forme ? Ce sera aux commerçants de choisir. Mais les consommateurs doivent avoir le droit de payer électroniquement s’ils ne disposent pas d’espèces". Il n’existe pas de statistiques sur le nombre de commerces ne disposant pas de moyen de paiement électronique. Mais on sait, grâce à une étude de la Banque centrale européenne, que les paiements en espèces représentent 58% des paiements en Belgique. Un pourcentage en diminution dans notre pays mais qui diminue moins rapidement qu’aux Pays-Bas, en Autriche, en Finlande ou en France.

Pour le Ministre Van Peteghem : "Il va de soi que la baisse du recours au cash réduit le risque de fraude dans certains secteurs. Sur la base de données macroéconomiques, l’OCDE et la Commission européenne ont calculé que la Belgique perdait chaque année 3,6 milliards d’euros de recettes de TVA". En mettant la pression sur les paiements en espèces, M. Van Peteghem et le collège de hauts fonctionnaires souhaitent créer un effet comparable à celui de l’introduction de la caisse blanche dans le secteur de l’horeca.

Classes moyennes et indépendants frileux

À l’Union des classes moyennes (UCM), la réaction est pour le moins mitigée. Pierre-Frederic Nyst, Président de l’UCM : " On nous dit que c’est pour contrôler, contrôler dans une période covid comme maintenant c’est un peu difficile. Ce n’est pas opportun. Ensuite, c’est contrôler des gens, comme les boulangers, les fritiers, qui sont déjà contrôlés parce qu’ils sont taxés au forfait, leur chiffre d’affaires est déterminé de manière forfaitaire. Est-ce qu’on ne se trompe pas de cible, est-ce que ce contrôle va réellement être opérant ? Je ne suis vraiment pas convaincu. On touche aussi à un problème de liberté, certaines personnes, comme les personnes âgées aiment payer avec quelques euros dans leur poche, c’est une habitude. Il faut aussi éviter de générer des coûts supplémentaires pour les commerçants pour l’instant, il faut par exemple autoriser le paiement par téléphone qui ne génère aucun coût. Il y a encore beaucoup de choses à discuter, le débat est ouvert. Attention, nous sommes évidemment en faveur de l'amélioration de la lutte contre la fraude fiscale "

Le Syndicat neutre pour indépendants (SNI) n’est pas pour une telle obligation et estime qu’il est "essentiel que l’entrepreneur garde sa liberté de choix", notamment parce qu’il "connaît le mieux comment ses clients veulent payer" mais également car les services de paiements électroniques manquent de transparence, selon lui. "Quand l’entrepreneur saura clairement combien lui coûte le paiement numérique, cela pourra être une première étape dans un plan d’activation pour les 'non believers'."

Coup dur pour certains petits commerçants

Jacqueline Donencin est couturière à Etterbeek. Elle explique : " Je fonctionne en cash depuis 25 ans. Pour des petits montants comme moi, c’est trop cher par Bancontact et par le paiement par téléphone, c’est trop de comptabilité. Cela va augmenter mes frais et mon temps de travail. J’estime aussi que les clients doivent avoir la liberté de payer comme ils le souhaitent. Moi si on m’impose cette décision, j’arrête. Je suis à deux ans de la fin du bail, je ne vais pas m’embêter avec cela. "

Le projet du Ministre des Finances est sur la table du gouvernement.