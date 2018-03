Rendre l'eau potable plus chère pour combattre son gaspillage?

Notre eau potable est-elle trop bon marché ? Selon De Morgen, les experts affirment que nous pourrions combattre le gaspillage, simplement en augmentant le prix de l'eau. Ni la politique, ni le public n'y sont cependant prêts.

La sécheresse est aux portes de tous

En 2050, entre 4,8 et 5,7 milliards de personnes, soit la moitié de la population mondiale à ce moment, seront touchées par un manque d'eau, contre 3,6 à l'heure à actuelle. C'est la conclusion d'un rapport publié par les Nations Unies, à l'issue du 8e forum mondial de l'eau qui s'est tenu la semaine passée.

Ces pénuries, si elles semblent éloignées, pourraient s'installer à l'intérieur de nos frontières. La sécheresse qui a touché la Belgique en 2017 a imposé le nord du pays - mais pas le sud - a prendre des mesures exceptionnelles sur le gaspillage d'eau : pas question de laver sa voiture ou d'arroser sa pelouse.

Les experts affirment que ce type de sécheresses devrait se faire plus fréquent, plus longtemps et plus durement. La solution ? Vendre notre eau potable plus cher.

Augmenter le prix, diminuer la consommation

La bio-ingénieure Marjolein Vaoppen (UGent) s'est exprimée sur le plateau de VRT la semaine passée à ce propos, appuyant cette idée, quitte à se mettre le public à dos : "Si vous comparez la quantité d'eau que nous utilisons et celle qui tombe du ciel, ce n'est pas équilibré".

Cet avis n'est pas nouveau, déjà soutenu par des experts de l'eau. L'hydrologue Patrick Willems de la KUL soutient cette idée : "Il ne faut pas utiliser de l'eau potable pour laver sa voiture ou arroser son gazon, une eau potable plus chère empêcherait le gaspillage".

Sans eau, la pilule est difficile à avaler

Les scientifiques s'accordent sur ces faits mais il y a un blocage auprès du public et de la caste politique. Des coûts supplémentaires sont difficiles à accepter et, par ailleurs, l'eau est considérée comme un droit fondamental. La pilule est difficile à avaler pour l'électeur dont la facture d'eau s'est déjà multipliée par 4 en 15 ans.

En outre, le juste prix de cette eau potable est inconnu. Patrick Willems pense que "de la recherche doit encore être effectuée" Cette recherche n'étant pas proposée par le gouvernement, peut-être "les universitaires pourraient-ils commencer ?", s'interroge le professeur.

Les deux experts s'accordent sur un système de facturation où tout le monde aurait droit à la même quantité d'eau de base, où toute consommation supplémentaire engendrerait des frais plus élevés.

"La Flandre est particulièrement vulnérable à la sécheresse", souligne Willems. "Le gouvernement n'intervient désormais que lorsque des problèmes surviennent. Il devrait travailler de manière proactive, mais ne le fait pas. Le gouvernement se comporte de façon irresponsable."