Rendez-vous en Syrie où l'association de victimes du terrorisme V-Europe installe un bureau

A Qamishli, ville syrienne proche des frontières turque et irakienne, Philippe Vansteenkiste pousse la porte de l’association des droits humains "Right Defense Initiative". C’est ici que V-Europe va installer un bureau. Ibrahim Egid, l’homme qui l’accueille, a perdu son frère dans les combats contre le groupe terroriste Etat islamique en Syrie. Philippe Vansteenkiste a perdu sa sœur le 22 mars à Zaventem. Ces événements ne sont pas sans lien car "on constate que les attaques terroristes perpétrées en Europe ont été organisées depuis la Syrie".

Les deux hommes se sont déjà rencontrés par vidéoconférence et la discussion s’engage rapidement. "Je propose de rédiger un document officiel avec ce que nous souhaitons faire ici", suggère le président de V-Europe, précisant qu’il va "probablement mentionner quelques éléments déontologiques comme le fait que nous ne faisons pas de politique". Objectif de l’initiative : partager les expériences et les informations en vue des procès à venir en Syrie et en Europe.