Rencontre dans une unité Covid avec Chelima et Mher Stepanyan, hospitalisés. Ils n’étaient pas vaccinés

Depuis janvier 2021, seuls 2% des 19.723 patients hospitalisés chez nous pour un Covid étaient vaccinés, selon le dernier rapport de Sciensano. Il est clair qu’au début de l’année, peu de gens étaient vaccinés. Depuis, la vaccination fait son chemin et le nombre de personnes qui sont passés par l’injection, ne cesse de croître ce qui pourrait faire évoluer les statistiques (si 100% des citoyens étaient vaccinés, on aurait alors 100% des patients Covid hospitalisés qui seraient vaccinés). Mais nous n’en sommes pas là. Et aujourd’hui, une chose est sûre, les patients Covid à l’hôpital, sont très majoritairement, non vaccinés ou partiellement vaccinés. Dans l’Unité 31 de l’hôpital d’Ixelles, une unité Covid, pleine à craquer, le dernier lit vient tout juste d’être attribué. Rendez-vous avec deux malades qui souhaitent témoigner, Chelima, 33 ans et Mher Stepanyan âgés de 44 ans.

Prendre le pouls au sein d’une unité Covid

Pour les rencontrer dans leur chambre, nous devons prendre toutes les précautions, blouse, charlotte, gants et bien sûr, masque FFP2. Dans cette clinique, se trouvent 24 patients Covid dont huit en soins intensifs. Chelima, prénom d’emprunt car elle veut rester discrète, nous attend, elle veut que l’on sache : "On respectait tous les gestes barrières. J’avais même décidé de ne pas partir avec mes enfants en vacances pour éviter tout risque." Et de poursuivre, "Mais le père de mes enfants, lui, est parti en vacances. A son retour, il a pris les enfants et deux jours plus tard, il me les ramenait, en me disant qu’il avait perdu l’odorat. C’est comme cela que j’ai été contaminée". Son mari se retrouve aux soins intensifs dans un état grave. Les enfants sont isolés en pédiatrie. Elle, aussi, sera hospitalisée et mise sous oxygène.

C’est venu très vite et cela s’est dégradé très vite, c’est une maladie vilaine Aujourd’hui encore, elle ne peut toujours pas se passer du respirateur. Elle se souvient : "C’est venu très vite, cela s’est dégradé très vite et c’était plutôt grave aussi, très vite. Rien dans ma tête ne me disait que je pourrais vivre une situation pareille. La maladie est vilaine." C’est choquant de voir cette jeune femme, essoufflée après juste quelques phrases, peiner à nous raconter son histoire. Elle n’était pas vaccinée. Elle affirme ne pas être contre le vaccin mais avoir juste postposé le rendez-vous : "Je n’ai pas hésité, j’ai voulu prendre le temps de faire un choix conscient. Sur cette question-là, je le regrette parce que les conséquences auraient été peut-être moins graves. Dès que je le pourrai, je me ferai vacciner."

Je me suis retrouvé aux soins intensifs, une catastrophe pour moi

2 images Mher Stepnyan patient Covid à l’Hôpital d’Ixelles © RTBF

Dans le même couloir nous nous rendons dans une autre chambre, Mher Stepanyan, a souhaité lui aussi nous parler. Il a lui aussi reporté le rendez-vous pour se faire vacciner. Il est passé par les soins intensifs et vient d’en sortir. Il nous raconte : "Je voulais prendre le rendez-vous mais je voulais d’abord partir en vacances et à mon retour me faire vacciner mais la maladie a été plus vite." ►►► A lire aussi : Coronavirus en Belgique : que penser des chiffres qui remontent ? Au moment de partir, il ne se sent pas très bien mais son test PCR est négatif. Il décide de partir. A Kiev, un deuxième test à l’aéroport est lui aussi négatif. Il ne s’inquiète pas mais quelques jours plus tard, sa santé se dégrade. Il prend un billet en urgence pour revenir en Belgique. Mher Stepnayan se rappelle : "Je me suis retrouvé aux soins intensifs", puis silence d’effroi, "cela a été une catastrophe pour moi." Si je m’étais fait vacciner, je ne me serais pas retrouvé dans cette situation Il insiste pour faire passer son message : "Il ne faut pas croire ceux qui disent que ce n’est pas une maladie grave et qu’ils connaissent des gens qui sont juste restés chez eux une ou deux semaines avant d’en guérir. Il faut se faire vacciner. Si je m’étais fait vacciner, je ne me serais pas retrouvé dans cette situation." Nos deux patients ne sont pas les seuls dans le cas. De nombreux patients Covid hospitalisés ne sont pas vaccinés. Philippe Peetrons, le médecin chef des hôpitaux IRIS Sud à Bruxelles le confirme : "A l’heure actuelle, il y a une seule personne vaccinée avec les deux doses qui est hospitalisée chez nous, c’est une personne âgée de plus de 75 ans, toutes les autres ne sont pas vaccinées. C’est un peu ce que nous attendions, 97 à 98% de personnes non-vaccinées, dans nos unités Covid. Le constat est clair, le vaccin protège donc bien contre un Covid grave." Et d’ajouter, "Nous ne voyons pas encore, pour le moment, arriver de nouveaux patients vaccinés. On le sait, il y aura probablement une troisième dose fin de l’année, et là, se situera le moment où l’on pourrait voir arriver de nouveaux patients vaccinés à l’hôpital."