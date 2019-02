Rencontre avec Massimo Bottura, le chef du meilleur restaurant du monde

Manger dans le meilleur restaurant du monde, c’est sans doute le rêve de beaucoup d’entre nous. Le chef italien Massimo Bottura, dont le restaurant a été à deux reprises consacré meilleur restaurant du monde, a accepté d’ouvrir les portes de sa cuisine et de son restaurant.

Depuis lors, son restaurant, l’Osteria Francescana, a reçu le trophée de meilleurs restaurants du monde, à deux reprises et compte trois étoiles au Michelin. Les réservations arrivent du monde entier, des mois à l’avance, la liste d’attente compte des milliers de personnes. Car ce restaurant étoilé ne propose que douze tables, vingt-six couverts, dans un écrin contemporain où les noms des plus grands artistes, comme Maurizio Cattelan, côtoient les plats artistiques de Massimo Bottura.

A l’époque, sa cuisine est considérée comme un sacrilège par les habitants de l’Emilie Romane. "Aujourd’hui ils m’appellent tous le Maestro", explique Massimo Bottura, "mais il y a dix ans ils voulaient me brûler vif sur la place publique de Modène, comme une sorcière, tout cela parce que j’avais commis un sacrilège, celui de remettre en discussion la cuisine de nos grands-mères !"

Je comprime dans des "bouchées à mastiquer", mes propres passions pour la musique, l’art, la mémoire, tout cela en m’appuyant sur des siècles de notre histoire. Ma cuisine est profondément italienne et quand les gens arrivent ici du monde entier pour manger, je cherche à leur transmettre des émotions."

Certes, il faut débourser plusieurs centaines d’euros pour manger dans son restaurant, mais Massimo Bottura a aussi développé un autre projet social, "Food for soul". Des réfectoires ouverts pour nourrir les plus pauvres à Milan, Paris, Londres ou Rio, des cantines décorées par des artistes où des chefs étoilés viennent cuisiner ce que les grandes surfaces ne peuvent plus vendre.

"Quand un homme comme moi a eu la chance d’avoir autant de succès… Il y a un moment ou il doit rendre ou il doit donner quelque chose en retour. Quand je pense que nous produisons de la nourriture pour douze milliards d’individus sur la terre alors que nous ne sommes que huit milliards, mais que 860 millions de personnes meurent de faim. Je ne l’accepte pas."

Massimo Bottura le grand maestro de la cuisine aime rappeler qu’il est avant tout un artisan, celui qui a gardé les pieds bien plantés dans la terre de ses ancêtres, celle des pâtes et des tortellinis.