Rencontre avec Ahlem, une femme aux "Clefs d'Or", dans l'hôtellerie de luxe

Ahlem Mossadak a commencé sa carrière dans l'hôtellerie de luxe derrière un comptoir d'accueil dans un hôtel de luxe bruxellois, mais son amour de sa capitale et sa grande connaissance de la mode et des créateurs locaux, ont fait d'elle la parfaite candidate pour devenir concierge.

Partons à la découverte de ce métier avec Ahlem, qui passera très bientôt ses épreuves pour pouvoir porter ses "Clefs d'Or", le symbole de cette profession d'exception.

L'association "Les Clefs d'Or Belgium" a été créée en 1937. Elle fait partie d'une association mondiale de concierges, Les Clefs d'Or International UICH qui regroupe plus de 40 sections et plus de 4000 adhérents à travers le monde.

En 2017, Les Clefs d'Or Belgium compte 26 membres concierges répartis dans 14 hôtels de luxe en Belgique, dont 13 à Bruxelles et 1 à Anvers.

Les concierges “Clefs d’Or” au travers d’une charte de qualité et une formation continue de haut niveau, garantissent un service de grande qualité aux clients des hôtels de luxe.

Seuls les membres adhérents ou actifs de l’association des “Clefs d’Or” peuvent porter les clefs. Pour devenir adhérent, un concierge doit avoir travaillé au moins 2 ans à un poste de concierge d’hôtel, être parrainé par deux membres actifs et reconnus de l’association. Après une période d’observation de trois ans, un membre adhérent peut devenir à son tour membre actif de l’association.