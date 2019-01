Remise à Istanbul du décret créant une Eglise d'Ukraine indépendante

Le patriarche Bartholomée de Constantinople a remis dimanche à Istanbul au métropolite Iepifani le décret confirmant la création d'une Eglise ukrainienne orthodoxe indépendante de Moscou, a constaté un correspondant de l'AFP. L'événement, qui conclut la procédure de reconnaissance de cette Eglise par le patriarcat de Constantinople, a eu lieu pendant la messe de l’Épiphanie à l'église orthodoxe Saint Georges d'Istanbul, en présence notamment du président ukrainien Petro Porochenko.

La fin de 332 ans de tutelle religieuse russe sur l'Ukraine

Ce décret, appelé "tomos", a été signé samedi par le partiarche Bartholomée et le métropolite Iepifani, élu en décembre à la tête de la nouvelle Eglise. Il ouvre notamment la voie à la reconnaissance de cette Eglise par d'autres confessions chrétiennes. En octobre 2018, le patriarcat de Constantinople a pris la décision historique de reconnaître une Eglise orthodoxe indépendante en Ukraine, ce qui a provoqué la colère de l'Eglise russe. Celle-ci a dénoncé un "schisme" et rompu ses liens avec Constantinople. Basé à Istanbul, le patriarche de Constantinople est considéré comme "le premier parmi ses égaux" et exerce une primauté historique et spirituelle sur les autres patriarches du monde orthodoxe. Un concile réuni à Kiev a acté en décembre 2018 la création de cette nouvelle Eglise orthodoxe, mettant fin à 332 ans de tutelle religieuse russe sur l'Ukraine, et élu à sa tête le métropolite Iepifani, âgé de 39 ans.