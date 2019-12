Avec Sunday Box, envoyez les photos de votre smartphone sur la télévision de vos grands-parents

Sur sa télévision, Elise nous montre son arrière-petit-fils qui vit aux États-Unis. Une vidéo envoyée par le père, en direct de la Californie. "On a trouvé cette box sur internet. On s’est dit que c’était l’occasion de communiquer avec elle de la même façon qu’entre nous : au travers de la technologie", raconte Sacha, l’une de ses petites-filles.

Pour certains, la vie active et la distance empêchent de passer chez nos aînés régulièrement pour prendre des nouvelles. Pour d’autres, la technologie, ce n’est pas trop leur truc. C’était le cas d’Elise, 87 ans. "La technologie… ce n’est pas trop mon talent. J’en ai d’autres, mais maintenant, je pense y arriver…" Et ce depuis quelques jours grâce à la Sunday Box, un cadeau de ses petits-enfants.

De son salon, Elise regarde sur sa télévision les photos et les vidéos envoyées par sa famille. - © RTBF

Avec cette télécommande, Elise peut regarder les photos et vidéos reçues, mais elle peut également les "liker" avec le petit cœur. Celui qui a envoyé la photo recevra une notification, comme quoi elle a aimé le contenu. - © RTBF

L’utilisation est simple. Un boîtier se branche sur la télévision de vos grands-parents et s’accompagne d’une télécommande en forme de cœur, pensée pour les personnes âgées. Grâce à une application pour smartphone, les membres de la famille envoient des photos et des vidéos sur la télévision des propriétaires de la box. Une fois la photo envoyée, le petit cœur de la télécommande clignote. Cela signifie qu’ils ont reçu un message. "Le petit cœur s’allume… et je me dis que ça y est, quelqu’un pense à moi quelque part", témoigne Elise.

Une technologie qui permet d’inclure la grand-mère dans le quotidien de la famille, nous explique sa petite-fille Sacha. "On a une vie plus active par rapport à elle qui est retraitée. Ce n’est pas toujours facile de répondre à sa demande de présence. Cette box permet de trouver un compromis entre la présence physique et la présence à travers la box. Et elle adore !".

Pour sa grand-mère, recevoir les photos instantanément est une révélation. "C’est magique. L’album photo, c’est terminé. Ici, c’est tellement vivant ! Cela rend la maison plus chaleureuse, plus agréable. Je me sens moins seule."

Ce boîtier fonctionne avec Wi-Fi, mais la start-up a mis en place il y a quelques semaines la Sunday box 3G pour celles et ceux qui n’ont pas internet chez eux. Lancée il y a tout juste un an, cette petite boîte a déjà séduit plus de 10.000 familles.