Rejoindre Paris depuis Namur et Charleroi en train, c'est à partir du 9 décembre, mais pas à grande vitesse

Les nouvelles lignes ferroviaires entre la Wallonie et Paris ont été inaugurées aujourd'hui à Maubeuge, à la frontière française. Un coup d'envoi qui intervient trois ans après que le Thalys reliant la dorsale wallonne à Paris ait été supprimé. Depuis, voyageurs désireux de rallier Paris en train n'avaient depuis qu'une seule possibilité : se rendre à Bruxelles pour prendre le train rapide.

Devant les réclamations des usagers et du monde politique wallon, SNCB et SNCF ont donc trouvé une alternative: deux lignes ferroviaires classiques. L'une reliant Namur et Charleroi à Paris via Maubeuge, l'autre entre Mons et Paris via Aulnoye-Aimeries. La durée des trajets est forcément plus longue que celle que permettait le Thalys: 3h20 au départ depuis Namur, 2h50 depuis Charleroi, 2h30 depuis Mons. Dans un premier temps, les trajets impliqueront un changement de train mais on promet une ligne directe pour très bientôt.