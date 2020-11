Réinventer Noël : quelles options sous le sapin ?

Avant de conclure : "Il faut quand même accepter que les chiffres ne sont pas bons aujourd’hui et que la situation est plus compliquée que lors de la première vague." Parce que c’est l’hiver aussi tout simplement. Il fait froid et on reste calfeutrés, en évitant les courants d’air, tout ce que le virus aime.

Pour ceux qui sont déjà convaincus de faire différemment ou qui ne sont pas très convaincus mais qui comptent de toute façon respecter les restrictions établies par les autorités – qui semblent parties pour durer : allez directement à la deuxième option. Pour les autres, ceci encore : pour l’épidémiologiste Niko Speybroeck, tout relâcher, c’est le pire scénario. "Nos modèles de simulation montrent que relâcher tout à Noël même juste un ou deux jours pourrait faire tripler le nombre d’hospitalisations après Noël en maintenant ce niveau sur plusieurs semaines. Ce qui risque de détruire en un ou deux jours les efforts de plusieurs mois." Ne parlons même pas du Nouvel An, qui amplifierait le problème : "On sait que la période d’incubation est de plus ou moins 6 jours, ce qui veut dire que les personnes infectées seront des propagateurs du virus 6 jours plus tard donc le jour du Nouvel An…".

Bon, on cite cette option mais c’est surtout pour expliquer en quoi ce serait une mauvaise idée, dixit l’infectiologue Leïla Belkhir : "Il est clair que si l’on fête Noël de façon classique avec 15-20 personnes qui sont réunies pendant plusieurs heures, qui mangent, qui boivent, qui rigolent, avec des personnes qui proviennent de bulles différentes, en mélangeant des ados, des personnes âgées… Il y a un risque qu’une personne malade transmette le virus. Si on multiplie ces réunions dans toute la Belgique, il y a un risque du point de vue des infections et des hospitalisations".

Fêter Noël comme d’habitude, c’est un espoir qu’il va falloir se résoudre à mettre de côté cette année. Même si on ne sait pas où en sera l’épidémie fin décembre, il est de plus en plus clair que les grandes tablées ne seront pas à l’ordre du jour, et resteront – au minimum déconseillées – si pas interdites. "Un Noël prudent", c’est ce qui s’annonce.

Option 2 : "On fait pareil mais en plus petit"

Il semble que cette option plairait à beaucoup de Belges. C’est ce que révèle une étude de l’université de Gand à laquelle ont participé six mille personnes, citée par le psychologue Olivier Luminet (qui fait partie du groupe d’experts "Psychologie et corona"). "On pourrait penser que les gens ont envie d’élargir à tout le monde. En fait non. Le scénario préféré, c’est d’élargir la bulle à deux voire à quatre personnes." Car la perception du risque est bien présente chez les répondants, qui n’ont pas envie d’infecter leurs proches et de contribuer à relancer à nouveau l’épidémie.

Elargir la bulle à 2 ou 4 personnes est perçu comme une sorte de compromis qui procurerait déjà un grand bénéfice psychologique : "C’est le plaisir de se retrouver avec les gens qu’on aime le mieux, c’est l’expression d’une solidarité en choisissant ceux qui sont les plus isolés par exemple, parmi nos proches, et ça limite l’anxiété".

Pour Olivier Luminet, c’est une option que les autorités devraient privilégier d’un point de vue psychologique : "Ne rien changer serait difficile à vivre pour la population. C’est un des pires scénarios avec celui du risque d’ouvrir au maximum : laisser les choses telles quelles ça reste très limitatif. Il faut laisser une petite marge de respiration aux gens", estime-t-il.

Mais quelle que soit la décision des autorités, élargir un peu la bulle ou pas, mieux vaudrait l’annoncer dès à présent selon lui. "C’est important de l’annoncer à l’avance : le besoin de prévisibilité n’est pas fort satisfait pour le moment. Les gens sont constamment dans une situation d’attente, or quand les gens sont au courant d’une décision, ils peuvent aussi s’adapter et s’organiser."

Pour le moment, cette option-là reste donc hypothétique. Rien ne permet d’affirmer que la situation sanitaire le permettra ou que c’est un risque les autorités décideront de prendre.

Option 3 : "On garde le lien mais différemment"

Pour réinventer la fête, peut-être faut-il d’abord s’interroger sur ce qu’elle signifie d’important pour soi. Au-delà de ceux pour qui Noël revêt un caractère religieux, c’est pour beaucoup un moment de rituel essentiel, "un moment associé aux retrouvailles, à l’échange de cadeaux, aux gens qu’on aime…", énumère Olivier Luminet. "On fait le point sur l’année, on émet des souhaits, on se projette dans l’avenir […] Pour beaucoup de gens, c’est le seul moment dans l’année où les gens vont se voir mais ils tiennent à se voir".

L’anthropologue Jacinthe Mazzocchetti met l’accent sur la dimension sociale et intergénérationnelle : "C’est une fête ou les relations intergénérationnelles sont importantes, c’est le moment où on va aller chez les grands-parents ou les inviter, c’est le moment où on pense aux enfants, les liens entre générations sont réaffirmés et entretenu". Et pour elle, le plus important, au fond, c’est la notion de lien : "C’est être là pour les autres, c’est montrer aux autres qu’ils comptent pour moi, que je les aime, mais aussi que je suis là pour eux s’ils sont en difficulté."

Ok. Alors si on ne peut pas partager sa table et se réunir autour d’un sapin, que fait-on pour nourrir ce besoin de rituel et de lien ?

Quelques sous-options :

Se voir, de plus loin, ou à l’extérieur

Après tout, quand on parle de bulle, on parle de contacts rapprochés. Ça ne veut pas dire pas de contacts du tout, même s’il faut faire des choix et que c’est parfois un dilemme. Maintenir un lien "en vrai", c’est possible, dans une certaine mesure.

"Les gestes barrière servent quand même aussi à maintenir du lien", souligne Isabelle Gillard, gériatre. "Les grands-parents pourraient très bien aller faire une promenade avec leurs petits-enfants, ou voir leurs enfants, avec une distance raisonnable : être assis dans un fauteuil, en gardant le masque, faire attention, ne pas prendre un petit biscuit dans le même plat… Je pense qu’il y a moyen de passer de bons moments". En adaptant le nombre de convives aux règles qui seront alors en vigueur. Donc peut-être en très petit comité.

L’idée de se retrouver à l’extérieur fait en tout cas son chemin si l’on en croit le succès des braseros, qui se vendent aujourd’hui plus que jamais, avant même de savoir quelles seront les règles décidées par les autorités pour Noël.

