Regroupement familial: un réfugié en Belgique obtient gain de cause devant la Justice UE

Un réfugié à qui la Belgique refuse depuis 2012 le regroupement familial avec ses trois enfants a obtenu une victoire jeudi devant la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) sur un recours qu'il a engagé devant le Conseil d'État.

Ce dernier a questionné la CJUE sur le rejet, en 2018, de la demande de regroupement familial par le Conseil du contentieux des étrangers, qui faisait suite à un premier rejet en 2014 au motif que les informations fournies par le réfugié étaient frauduleuses et trompeuses.

Dans sa décision de 2018, le Conseil du contentieux des étrangers avait jugé le recours irrecevable parce que, selon les dates de naissance énoncées dans les demandes, les enfants étaient tous devenus majeurs entre-temps.

La CJUE l'a contredit sur ce point: la date à prendre en compte, pour déterminer si un membre de la famille d'un regroupant familial est un enfant mineur, est la date de présentation de la demande d'entrée et de séjour, et non celle à laquelle il est statué sur cette demande.

La Cour précise que le recours contre le rejet d'une demande de regroupement familial d'un enfant mineur ne peut pas être jugé irrecevable au seul motif que l'enfant est devenu majeur au cours de la procédure juridictionnelle. Éclairé par cet arrêt, le Conseil d'État doit maintenant se prononcer sur le cas d'espèce.