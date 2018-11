Règlements de compte, retour des réfugiés: Bruxelles en novembre 1918

A la veille de l’Armistice, Bruxelles est dans une situation chaotique, à deux doigts de l’explosion même. La capitale a vécu dès septembre 1914 une occupation très dure. Comme l’Allemagne, elle est soumise au blocus alimentaire. En novembre 1918, la population est aux abois.

Chantal Kesteloot, du CEGESOMA, le Centre d'études guerre et société explique : "Très vite va se poser le problème du ravitaillement, on a réquisitionné les fers, les matelas, les cuivres (….) On a des difficultés pour se nourrir, pour se vêtir, pour se déplacer – Bruxelles est une ville fermée – il n’y a plus de bétail, donc par exemple pour collecter les immondices, ce sont des hommes qui tirent les chariots ; on n’a plus de bétail pour tirer les corbillards, donc les corbillards sont tirés par des trams, la situation est extrêmement problématique."

Des dizaines de milliers de réfugiés

Se pose aussi la question des réfugiés. A l’automne 1918, ce qui sera la dernière offensive a provoqué la fuite de dizaines de milliers de civils, essentiellement des Français. Ils débarquent à Bruxelles par milliers.

"Bruxelles va voir arriver des milliers de réfugiés, essentiellement des Français", raconte Chantal Kesteloot. "La ville compte à ce moment-là 790.000 habitants. Il va y avoir entre 75.000 et 100.000 réfugiés, donc la question qui va se poser, c’est comment les nourrir dans une ville qui est déjà affamée, comment les soigner. Ces réfugiés sont arrivés à pied, ils ont parcouru des dizaines voire des centaines de kilomètres. Un certain nombre sont morts sur la route."

Les rumeurs les plus folles circulent: les portes des prisons auraient été ouvertes, il y aurait parmi les réfugiés des vauriens...

Pour les autorités communales, l’enjeu, c’est le maintien de l’ordre. L’instauration d’une dictature est envisagée. Une garde bourgeoise sera reconstituée.

La révolte des soldats allemands

Le 9 novembre, l’empereur Guillaume II a abdiqué. En Allemagne des troubles révolutionnaires éclatent un peu partout. Ils auront un impact jusqu’à Bruxelles. Les soldats allemands sont désœuvrés, ils voudraient rentrer en Allemagne mais il n’y a plus de trains. Ils vont créer, dans la nuit du 9 au 10 novembre, un conseil des soldats. Ils vont s’en prendre à leurs officiers. Il y aura des violences, des échanges de coups de feu et une trentaine de morts parmi les soldats allemands. L’Armistice n’est pas encore signé mais ces conseils de soldats annoncent la fin de la guerre.

Chantal Kesteloot explique : "Il y aura des tentatives de fraternisation, mais elles n’aboutiront pas. Pour la population bruxelloise, l’occupant reste l’occupant, les quatre années d’occupation ont pesé très lourd, et le ressenti anti-Allemand, on peut même dire antiboche, reste féroce".

La grippe espagnole

Durant ce conflit, l'Espagne est un pays neutre. C’est l’un des derniers pays où la presse est libre et où l’information sur la grippe peut circuler. C'est pour cette raison qu'on a surnommé cette infection "La grippe espagnole". Elle aurait été propagée par des soldats dont la gravité des symptômes n'aurait pas été prise en compte. Ils n'ont pas été isolés. Les microbes se sont répandus très rapidement. Il y aura deux pics. Un premier à l’été 1918, et un second à l’automne 1918.

En Belgique, cette grippe fera entre 36.000 et 40.000 morts. C’est autant que de soldats morts sur le front. Alors, comment faire son deuil ? Perdre un proche, mort à la guerre, tombé pour la patrie est difficile à supporter, mais perdre quelqu’un d’une infection aussi banale que la grippe est encore plus difficile à accepter.

Le 11 novembre 1918: pas d’explosion de joie à Bruxelles

Le 11 novembre, Bruxelles est encore occupée, elle ne sera libérée que le 16 novembre. Il y règne une ambiance survoltée. Un appel au calme est lancé afin d'éviter les débordements. La situation est totalement différente de celle du front ou dans les villes déjà libérées, où les fanfares et les drapeaux belges sont déjà sortis.