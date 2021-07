Régis Sibille dit "l’Ouftinaute", le futur touriste belge de l’espace

Sa maison est emplie de maquettes de fusées et d’avions. Ses murs sont tapissés de portraits d’astronautes, dont celui de notre Dirk Frimout national. Sont exposés aussi, le gant d’un astronaute russe (sous une cloche de verre) ou un casque de l’équipage du Soyouz (à 800 euros, tout de même).

La tête de Régis Sibille, policier liégeois de 53 ans, est déjà dans l’espace. Il en est persuadé, il sera un jour un touriste spatial : “Je me suis inscrit sur les listes du programme ‘One small step’de Virgin Galactic, comme 7000 autres candidats astronautes. J’ai payé un acompte de 1000 dollars et donc je suis sur la liste de ce contingent. La route est encore longue mais j’attends mon tour avec impatience ! ”

Un apprenti astronaute déjà bien expérimenté

Le vol de ce dimanche préfigure celui qui sera le sien. Il compte bien marcher dans les pas de Richard Branson et des 3 autres passagers qui s’envoleront à bord du vaisseau VSS Unity.

►►►A lire aussi : Virgin Galactic décolle ce dimanche pour l’espace, son fondateur Richard Branson à bord

Régis Sibille est loin d’être inexpérimenté, il a déjà suivi toute une série d’entraînements. “J’ai fait un vol en avion de chasse pour voir si mon corps supportait une accélération de 5,5 g, raconte-t-il. J’ai aussi déjà fait un vol O g de 22 secondes avec les astronautes Thomas Pesquet, Jean-François Clervoy et André Kuipers, en France en 2018. Et j’ai également eu la chance d’aller au centre d’entraînement de la Cité des étoiles, en Russie, pour essayer la centrifugeuse sur laquelle ils s’entraînent tous. Là, on est montés à 3,5 g. C’est une drôle de sensation, on sent bien l’accélération, il faut régler sa respiration.”

L’apprenti astronaute nous montre fièrement la combinaison portée lors du vol de 2018. Elle est brodée d’un écusson “l’ouftinaute”, le surnom que Régis Sibille s’est donné. “Normalement, avec Virgin Galactic, il est prévu que l’on puisse garder la combinaison faite sur mesure que l’on recevra pour l’occasion.” Chacun ses souvenirs de voyage.