Réforme des soins psychologiques : des consultations plus accessibles depuis ce 1er janvier

Initialement prévue au mois de septembre dernier, la réforme des soins psychologiques est d’application depuis ce 1er janvier 2022. Sont concernés les soins de première ligne et spécialisés pour les enfants, les adolescents et les adultes avec un tarif de 11 euros. Les bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance soins de santé (BIM) payeront quant à eux 4 euros.

Notons encore que la mise en place de cette réforme se fait de façon progressive. Il n’y a en ce moment qu’un nombre limité de professionnels conventionnés. De plus, le budget étant limité, il appartient aux réseaux de santé mentale de conventionner ou pas les psychologues et cela sur base de différents critères (s’inscrire dans une perspective de santé publique, travailler en multidisciplinarité, etc.).

Avec la convention précédente, les patients avaient droit à 2x4 consultations avec le système du tiers payant, soumises à prescription médicale. Avec la nouvelle mouture, nous explique Quentin Vassart, président de l’UPPCF, "on s’inscrit dans une démédicalisation de la santé mentale, puisqu’il ne faut plus avoir de diagnostic (d’un médecin, ndlr) pour aller chez le psychologue, et donc plus de prescription au préalable".

Pour Quentin Vassart, cette réforme va améliorer l’accessibilité aux soins psychologiques. Elle était aussi indispensable "vu l’état de la santé mentale de la population belge".

Mais, selon ce spécialiste, il ne s’agit là que d’une première pierre et il faudra d’autres projets pour améliorer les remboursements. Il souhaite aussi rappeler que la santé mentale reste un parent pauvre, puisqu'"elle ne représente que 2% du budget global de l’Inami, alors que 40% de la population vit un épisode dépressif ou un trouble anxieux à un moment ou à un autre" de sa vie.