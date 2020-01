Réforme des retraites en France : trafic des trains en "nette amélioration" lundi, le réseau encore "très perturbé" à Paris

La SNCF attend un trafic "en nette amélioration" pour lundi, mais la situation restera "très perturbée" sur le réseau RATP en raison de la mobilisation contre la réforme des retraites, selon les prévisions communiquées dimanche.

La régie des transports parisiens prévoit ainsi que toutes les lignes de métro seront ouvertes pour la journée de reprise après deux semaines de vacances scolaires, mais que seules les lignes 1 et 14 fonctionneront normalement. Les autres seront très perturbées, de même que sur le RER A (un train sur deux) et B (un train sur deux). Le tramway circulera quasi normalement et 3 bus sur 4 en moyenne.

8 TGV sur 10 en moyenne

Alors que la grève illimitée entre dans son deuxième mois, la SNCF prévoit quant à elle 1 Transilien sur 2 en Ile-de-France, 6 TER sur 10, un trafic "normal ou quasi normal sur pratiquement toutes les grandes destinations depuis Paris" avec 8 TGV sur 10 en moyenne, mais seulement 2 Intercités sur 5, a indiqué dimanche Agnès Ogier, la porte-parole du groupe SNCF dans un point presse.

S’agissant des TGV Inoui, Ouigo et des Intercités, tous les trains disponibles à la vente jusqu’au 8 janvier sont "garantis" et "remboursables et échangeables sans frais" en cas d’annulation du train, a-t-elle précisé. "Les clients ne doivent pas hésiter à acheter leur billet", a-t-elle dit.

A l’international, le trafic sera assuré à 90% sur l’Eurostar, 80% sur le Thalys, tandis que le trafic sera d’un train sur deux environ sur les autres lignes.