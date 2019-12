Réforme des retraites en France: des vols supprimés au départ et à destination de Brussels airport ce mardi

La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) française a annoncé lundi avoir demandé aux compagnies aériennes de réduire de 20% leur programme de vols mardi, date de la deuxième journée d'appel à une grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites en France. Brussels Airlines annulera, elle, deux vols aller-retour.

Comme lors de la journée de grève jeudi dernier, Brussels Airlines annulera les vols de et vers Lyon, ainsi que ceux depuis et en direction de Toulouse. La compagnie précise que sa priorité est de contacter les passagers et de trouver d'autres solutions pour eux. En prévision des préavis de grève déposés par des organisations syndicales, la DGAC a demandé aux compagnies aériennes de réduire de 20% leur programme de vols, au départ et à l'arrivée, pour les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Beauvais, Lyon, Marseille, Toulouse et Bordeaux. Plusieurs syndicats français ont appelé à faire grève mardi dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites. La compagnie Air France a annoncé lundi l'annulation d'environ 25% de ses vols intérieurs et de 10% de ses vols moyen-courrier pour mardi.