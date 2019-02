Réduction du temps de travail: la semaine de 4 jours sans perte de salaire est-elle possible?

Campagne électorale oblige, le débat sur la réduction collective du temps de travail (RCTT) revient régulièrement sur la table. Le MR s’y oppose, mais certains partis au sud du pays y pensent avec des modes d’application différents. Ils estiment que dans un monde où de plus en plus de travailleurs sont stressés ou épuisés, un aménagement du temps de travail serait une bonne alternative. De plus, pour compenser les heures retirées aux uns, il serait nécessaire d’engager des travailleurs sans emploi par exemple.

Sonia Verbeiren, technicienne de surface à la commune d'Anderlecht - © Tous droits réservés Sans baisse de salaire et sans impact sur la pension La commune d’Anderlecht applique une RCTT depuis le mois d’octobre 2018. 120 personnes en bénéficient. Il s’agit essentiellement d’ouvriers de plus de 50 ans et ils sont techniciens de surface, balayeurs ou encore fossoyeurs. C’est dans une école primaire de la commune d’Anderlecht que nous retrouvons Sonia Verbeiren. Elle est technicienne de surface depuis plus de 20 ans. Avec ses 56 ans, elle fait partie du personnel ayant obtenu la réduction du temps de travail. Dorénavant, elle doit prester 4 jours/semaine au lieu de 5. Cela sans baisse de salaire et sans impact sur la pension. "Je travaille du lundi au jeudi, ensuite je suis en week-end. J’ai un petit-fils et donc le vendredi, comme je suis à la maison, je peux aller le chercher à l’école. Je le garde le week-end et on s’amuse ensemble. C’est vrai aussi que 56 ans ce n’est pas vieux, mais bon, ils sont là. Un p’tit bobo de temps en temps… Donc oui, 4 jours c’est bien. Je venais déjà avec plaisir travailler, mais maintenant encore plus".

Un coût important Fabrice Cumps, échevin PS des Finances - © Tous droits réservés Fabrice Cumps est l’échevin PS des Finances. Il revient sur les objectifs pour la commune d’Anderlecht d’instaurer la RCTT. " L’objectif, il est triple… D’une part, permettre un aménagement des fins de carrière, parce que quand on nettoie la rue tous les jours, quand on est dehors par tous les temps ou qu’on nettoie des classes, à un certain âge ça devient moins évident toute la semaine. Un autre objectif était de créer de l’emploi. On a décidé de faire une embauche compensatoire intégrale. Ce sont des profils plus jeunes qui ont été recrutés (30 ETP au total : ndlr). Enfin, l’idée était aussi d’améliorer le rendement des travailleurs. En travaillant 4 jours au lieu de 5, ils sont plus motivés ". Coût total de la mesur: 750 000 euros sur un budget communal de 200 millions d’euros.

Olivier de Wasseige, l’administrateur délégué de l’Union wallonne des entreprises - © Tous droits réservés Pas transposable dans le secteur privé Une mesure qui ne serait pas appropriée, c’est ce que pense l’administrateur délégué de l’Union wallonne des entreprises, Olivier de Wasseige : "D’une part, parce que nous sommes en Wallonie dans une région économiquement pauvre et que par conséquent en devant aller chercher le cinquième jour de chaque collaborateur qui passerait à 4/5 temps dans les demandeurs d’emploi, on diminue les capacités d’augmenter le nombre réel d’heures prestées au total. On resterait donc à 80% de la moyenne européenne du PIB et donc on resterait une région pauvre. Ça poserait un réel problème en termes de capacité d’augmentation de la productivité ". Pour Olivier de Wasseige, cela poserait aussi des problèmes d’organisation dans les entreprises pour compenser les heures non prestées. Et puis, en Wallonie, la pénurie de main d’œuvre est telle que : "Si je dois demain avoir cinq informaticiens et qui tout à coup ne travaille plus que 4 jours/semaine, je vais devoir en engager un sixième. Où vais-je aller le chercher alors que c’est un métier en pénurie ? C’est vrai aussi pour les bouchers, les électromécaniciens ou encore les maçons".

Conclusion Un aménagement nécessaire pour certains. Une mauvaise idée pour d'autres. Le débat reste ouvert…