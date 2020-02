Réduction de la distribution du courrier, transports publics gratuits... tout ce qui change à partir du 1er mars 2020

Chaque début du mois apporte son lot de changements et le 1er mars n'y échappe pas.

Bpost adapte son modèle de distribution du courrier

À partir du 1er mars 2020, le courrier non urgent ne sera plus distribué que deux fois par semaine: une première fois en début de semaine (le lundi ou le mardi) et une deuxième fois en fin de semaine (le mercredi ou le jeudi). Il s'agit des courriers Non Prior, des courriers publicitaires et des magazines non hebdomadaires.

Les transports publics gratuits au Luxembourg

Le Grand-Duché de Luxembourg deviendra le premier pays au monde à proposer gratuitement l'entièreté de son réseau de transports publics aux usagers. Exit le coutumier titre de transport, il ne faudra désormais qu'une pièce d'identité pour accéder aux bus, trams et trains du pays.

Les honoraires des dentistes indexés

En vertu de l'accord dento-mutualiste 2020-2021 conclu le 30 janvier dernier, les honoraires des dentistes seront indexés de 1,95% à compter du 1er mars. L'indexation a été calculée en fonction de l'inflation telle que mesurée par l'indice santé lissé. Les tarifs de plusieurs soins dentaires vont par ailleurs augmenter.

"Tant les honoraires que les remboursements seront augmentés dans une même proportion. Le reste à charge pour le patient ne sera donc pas modifié", a expliqué à Belga le porte-parole de la Société de Médecine dentaire, Michel Devriese. En revanche, les dentistes conventionnés pourront facturer plus cher toute une série de soins, tels que l'extraction dentaire ou pour certaines prothèses, sans que cette augmentation ne fasse l'objet d'un remboursement.

Le prix du pass musées augmente

La coopérative museumPASSmusées augmentera le prix de son pass à partir du 1er mars, de 50 à 59 euros. Il s'agit d'une conséquence de l'augmentation des prix des tickets dans les musées.

L'accès illimité aux 170 musées reste et le supplément pour des expositions temporaires deviendra exceptionnel. Quelque 100.000 personnes détiennent un pass musées. Il s'achète pour toute une année.

La réglementation sur la radioprotection s'adapte

Une nouvelle version de la réglementation sur la radioprotection entrera en vigueur le 1er mars et prendra en compte les nouveaux besoins liés à la médecine, notamment vétérinaire. L'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) veut veiller à ce que les patients, les travailleurs mais aussi les propriétaires d'animaux soient protégés contre les dangers de rayonnements ionisants.