Redu, pourquoi doit-on protéger les satellites des cyberattaques ?

L’ESA, l’Agence spatiale européenne a choisi Redu pour devenir le nouveau centre opérationnel de référence en matière de cybersécurité. Mais pourquoi a-t-on absolument besoin de protéger nos satellites? L’usage des satellites est de plus en plus présent dans nos vies. Si dans l’inconscient collectif, le satellite sert à l’armée, à la météo ou pour le GPS, en réalité son application va beaucoup plus loin.

Exemple du GPS

Le GPS est un système américain géré par l’armée américaine, il est sous le contrôle des Etats-Unis. C’est pour cela que les Européens ont développé leur propre système de navigation "Galileo" afin de ne plus dépendre du GPS.

Patrice Brudieu, chef du département "politique spatiale et défense" en France, expliquait lors des assises de la sécurité et des systèmes d’information en octobre 2018: "Imaginons qu’un Président américain décide de couper l’accès au GPS pour l’Europe de Sud mais aussi de corrompre le système Galileo, ce serait un véritable chaos économique. Car Galileo et GPS permettent de faire de la navigation mais surtout de donner un signal temps. Ce signal temps sert à synchroniser tous les échanges bancaires, à synchroniser les réseaux électriques, les réseaux d’eau, les radars de l’aviation civile, certains radars militaires. Bref, l’ensemble de l’économie d’un pays serait mis à plat immédiatement. Il faut donc absolument protéger ces systèmes des cyberattaques."

Bref, nous sommes de plus en plus dépendants des données vitales qui nous sont fournies par les satellites gravitant autour de la Terre. Leur détournement ou leur prise de contrôle par des personnes malintentionnées pourrait, à terme, entraîner des conséquences désastreuses pour tous.

Quelles sont les cyberattaques potentielles ?

Le monde cyber et le monde satellitaire de sont de plus en plus connectés. Les satellites ont besoin d’internet pour être commandés.

Benoît Deper est expert cybersécurité et fondateur de la start-up "Aerospacelab". Il explique que les menaces peuvent venir de partout: "Les satellites sont devenus l’infrastructure invisible qui permet de faire tourner des services auxquels on est de plus en plus dépendants. Par exemple, internet, la plupart des centres qui permettent de stocker les données pour des sites internet où des réseaux sociaux sont synchronisés avec des horloges qui dépendent des satellites. Si vous perturbez ces horloges vous pouvez mettre à plat ces sites. Cela veut dire plus de réseaux sociaux ou plus de commerce en ligne par exemple."

Ce sont des infrastructures critiques, parfois la vie des gens peut en dépendre. "Cela en fait donc une cible de choix pour une série d’acteurs qui peuvent être grands, petits, étatiques, non-étatiques, organisés ou moins organisés. On a à faire un tout un panel de menaces qui va de l’individu à la superpuissance."

Les satellites représentent à la fois une vulnérabilité et une opportunité pour les Etats et la criminalité organisée. Il s’agit d’espaces peu régulés, où l’attribution des attaques est complexe. On compare souvent l’espace à un "Far West" sans réglementation.

Le centre de Redu, aura donc pour objectif de protéger toutes les activités et infrastructures spatiales de l’Agence spatiale européenne. Il sera doté un budget de 27 millions d’euros. Sera-ce suffisant ? C’est la grande question. A titre de comparaison, une entreprise privée comme Microsoft investi 1 milliard de dollars chaque année en recherche et développement de la cybersécurité.