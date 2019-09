Recours contre les redoublements : toutes les réponses dans les jours qui viennent

La rentrée scolaire est bien entamée, et certains parents ayant introduit un recours contre le redoublement de leur enfant n’ont toujours pas reçu de réponse de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C’est le cas de Philippe Limbourg, dont la fille ne sait toujours pas si elle entre en 4ème ou en 5ème humanité. Furieux, ce père de famille avait posté un message sur Facebook. "On est le 3 septembre, aucun recommandé (comme annoncé) ne nous est parvenu et cela fait deux heures que l’on profite d’une superbe musique d’attente dans tes services" (Fédération Wallonie-Bruxelles).

Légalement, les conseils de recours se tiennent entre le 16 et le 31 août pour les décisions des conseils de classe de juin. Les réponses doivent être envoyées par recommandé. Mais cette année, il y a des retards importants.

De plus en plus de recours chaque année

Aerts Banken, directeur général de l’enseignement obligatoire : "Les conseils de recours sont en train de finir leurs séances de délibérations. On est dans des délais légèrement plus longs que d’habitude. On a dépassé le délai, mais cela s’explique par le plus grand nombre de dossiers reçus".

Cette situation est inédite par l’ampleur des retards. Cette année, l’administration a reçu 5% de recours en plus, ce qui explique la surcharge de travail. Sur 1000 dossiers rentrés, 800 étaient recevables. Il y a eu 20% d’avis favorables. Etant donné les délais, il a été décidé de communiquer tous les avis en même temps, quand tous les dossiers auraient été traités, c’est pourquoi les parents d’élèves n’ont pas encore été informés de la décision du conseil de recours.

Il resterait une trentaine de cas sur lesquels il faut statuer. Aerts Banken assure que tout va rentrer dans l’ordre. " Nos services vont téléphoner aux personnes pour lesquelles le conseil a donné une décision favorable. Comme ça ils seront avertis rapidement ".

Encore un peu de patience donc pour les élèves qui ne savent pas encore dans quelle classe ils doivent aller. En attendant, pour eux, c’est une rentrée ratée.