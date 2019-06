Records de température en Europe: où a-t-il fait le plus chaud ce vendredi 28 juin? (carte interactive)

La chaleur accablante fait suer l’Europe depuis plusieurs jours. En France, le record absolu a d’ailleurs été battu, avec 45,1°C à Villevieille. Un seuil jamais atteint.

Le sud-est de la France est particulièrement touché par cette canicule : les urgences sont mobilisées, les écoles fermées et la circulation est limitée. Mais notre voisin français n’est pas le seul pays à souffrir de la chaleur. L’Espagne, l’Allemagne, la Grèce, la Pologne, la République tchèque ou encore l’Autriche sont concernés avec quelques records de températures que vous pouvez découvrir sur notre carte interactive.

France

Pour la première fois depuis le début des relevés météo au 19ème siècle, Météo-France a relevé vendredi à 15h la température de 45,1°C à Villevieille, dans le Sud, où quatre départements ont été placés en "vigilance canicule rouge", l’alerte maximale.

Un couvreur de 33 ans a fait un malaise fatal alors qu’il travaillait sur un toit par 35 degrés à l’ombre, près de Rennes, dans l’Ouest du pays.

Allemagne

38,6 °C dans les villes orientales de Coschen et de Bad Muskau, mettant fin à l’ancien record de 38,5 °C datant de 1947.

Pologne

38,2 °C mercredi dernier à Radzyn (sud-ouest) après les 38 °C de Wroclaw en 1935.

République tchèque

38,9°C en République tchèque

Autriche

36,7°C à Innsbruck, dans le Tyrol.

Espagne

En Espagne, la ville de Saragosse étouffe sous 43 degrés.

Deux personnes ont trouvé la mort : un jeune de 17 ans qui moissonnait en Andalousie (sud) a succombé suite à un "coup de chaleur" et un homme de 93 ans s’est écroulé jeudi soir dans le centre-ville de Valladolid (nord), également victime "d’un coup de chaleur", selon les autorités.

Autre conséquence de cette flambée du thermomètre, 34 des 50 provinces d’Espagne sont en état d’alerte incendie, en particulier la Catalogne où les pompiers combattent un feu qui a déjà parcouru 6.500 hectares et restait hors de contrôle vendredi après-midi.

Italie

Le premier décès de cette canicule, un sans-abri de 72 ans, a été enregistré jeudi à Milan, dans le bord de l’Italie.

Réchauffement climatique ?

En revanche, une note de l’Organisation mondiale de la santé a jugé "prématuré d’attribuer cette vague de chaleur anormalement précoce au réchauffement climatique". Elle est cependant "conforme aux scénarios climatiques qui prévoient des épisodes de chaleur plus fréquents et plus intenses". "La Terre devrait expérimenter les cinq années les plus chaudes sur la période 2015-2019, selon des chiffres provisoires", indique l’OMS.