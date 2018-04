Record météo: ce 19 avril est le plus chaud jamais enregistré (27,2°C à Uccle)

Météo estivale jusqu’à dimanche

Après une nuit douce calme et globalement étoilée, nous profiteront à nouveau d’une belle luminosité demain. Un peu plus de fraicheur au littoral 19°C 24°C sur les hauteurs de l’Ardenne, 26°C au centre et jusqu’à 28°C en Campine. Contrairement à la journée d’aujourd’hui, quelques cumulus plus nombreux au Nord-Ouest viendront décorer le ciel bleu azur.

Le week-end s’annonce estival malgré de la brume et des bancs de brouillard samedi matin. La fin de cette bouffée de chaleur aura lieu dimanche après-midi lors de l’arrivée d’averses orageuses par la frontière française.