De plus de plus de personnes envisagent de changer de carrière ou de milieu professionnel, qu'il s'agisse d'un mal-être ou d'une envie d'explorer de nouveaux horizons. Ce phénomène s'appelle la reconversion professionnelle.

Reconversion professionnelle: un réveil pour changer sa vie - © Chloé Cornelisse

"Je n'étais pas dans la bonne place, j'avançais dans quelque chose qui ne me correspondait pas du tout. J'étais dans un uniforme qui n'était pas le mien. Ça m'a conduite vers un mal-être. À un moment donné, je me suis dit : "Il faut que je franchisse le pas, que j’arrête ce que je fais maintenant". Et j'ai démissionné. Ça a été une prise de risque, mais ce qui m'a rassurée quand j'ai pris cette décision, c'est que je sentais que je respirais encore plus et que j'avais de nouveau le sourire."

Il faut apprendre à se connaître soi-même

Selon une enquête française réalisée par RegionsJob, 80% des salariés envisagent une remise en question professionnelle. Un pourcentage qui montre l’insatisfaction que ressentent certaines personnes dans leur vie professionnelle. Chloé insiste sur le fait de se poser les bonnes questions pour identifier la source d’insatisfaction. "Il faut apprendre à se connaître soi-même, comprendre d'où vient le mal-être. Souvent le mal-être au travail vient de causes beaucoup plus profondes."

J'aime mettre en valeur l'identité des gens et en images l'essence de la personne

D'après Chloé, la reconversion est une reconnexion avec ses goûts personnels et ses centres d'intérêts. Dans son cas, c'est la photographie qui l'a relancée. Un rêve ancien, profondément ancré dans son parcours de vie : "La photographie est un hobby depuis une dizaine d'année, c'est un moyen pour mettre en image ma sensibilité et pour raconter des histoires. J'aime le fait de mettre en valeur l'identité des gens et en images l'essence de la personne."