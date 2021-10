Reconversion professionnelle : quand les jeunes (et moins jeunes) partent à la recherche de sens

Pour Bernard Fusulier, professeur de sociologie à l’UCLouvain, la réponse est non. "Selon STATBEL en 2018, moins de 10% des jeunes en emploi (de 24 ans et moins) étaient à la recherche d’un autre emploi. Il faudrait comparer les méthodologies d’enquête. Serait-ce aussi un effet COVID ? Je n’en sais rien pour l’instant."

En France, d’après la deuxième édition du Baromètre de la formation et de l’emploi de Centre Inffo , un jeune de 18 à 24 ans sur trois s’engage dans un processus de reconversion. Un chiffre plus élevé que chez les actifs de tout âge, puisqu’un professionnel français sur cinq est actuellement en train de changer de métier. La situation est-elle comparable chez nous ?

D’ailleurs, selon des études menées en France, ce que les jeunes recherchent en priorité, avant le niveau de rémunération et la sécurité de l’emploi, c’est l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle tout en accordant aussi beaucoup d’importance à la qualité des relations avec les collègues.

A la fin de ses études, il se lance comme professeur de langues germaniques. "Je me suis dit, assez naïvement, que le métier qui me laisserait le plus de temps sur le côté était celui d’enseignant. Mais en réalité, l’enseignement prend énormément de temps. Je n’avais donc plus vraiment de temps pour la musique."

Prêt à prendre une année sabbatique il y a deux ans, le covid change les plans de Pierre. Puis, début 2020, il a la chance de rejoindre le groupe Black Mirrors. "C’est un groupe qui tourne bien et donc je me suis dit que je n’aurai jamais plus un tel tremplin pour me lancer dans la musique. J’ai donc pris mon courage à deux mains et j’ai demandé un an de congé pour convenance personnelle. J’ai arrêté l’enseignement officiellement en juin, après huit ans dans le métier."

Pour subvenir à ses besoins, il donne aussi des cours de guitare et fait de la production musicale pour d’autres personnes. "Pour l’instant je vis sur mes économies et les quelques cours que je donne. Si je n’avais pas d’argent de côté, je ne pourrais pas le faire. Je me donne deux ans pour vivre décemment de la musique."

Pas que les jeunes

Nicolas Dardenne, conseiller en orientation et en insertion socioprofessionnelle depuis huit ans au Centre d’information et d’orientation (CIO) à Louvain-La-Neuve, remarque d’ailleurs un "vieillissement" parmi les personnes qui viennent le voir. Il reçoit aujourd’hui des professionnels âgés de 25 à 55 ans.

"On a de plus en plus d’adultes en reconversion et de plus en plus de demandes", constate-t-il. "Les rendez-vous pour réévaluer le projet professionnel, se réorienter, voire reprendre des formations sont de plus en plus sollicités. Il y a une liste d’attente d’environ un mois pour les rendez-vous de ce type-là."

Gabriela Knajblova fait partie de ces adultes en reconversion. Elle a commencé des études d’artiste 3D il y a cinq ans et devrait les terminer cette année, à 43 ans. Comme c’est un métier en pénurie, elle reçoit des allocations.