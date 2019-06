Reconstitution du meurtre de Julie Van Espen à Anvers

Cet après-midi, le parquet d'Anvers organise une reconstitution du meurtre de Julie Van Espen. Cette étudiante de 23 ans a disparu le 4 mai dernier alors qu'elle était en vélo entre son domicile de Schilde et Anvers où elle devait retrouver des amies. Cette reconstitution se déroule en présence du principal suspect, Steve Bakelmans. L'homme de 39 ans est déjà passé aux aveux.

Un périmètre de sécurité a été établi. Une partie du Vaartkaai et le pont Burgemeester Gabriël Theunis seront fermés. Les parents de Julie Van Espen sont, quant à eux, absents. Une confrontation visuelle aurait été trop douloureuse. Le père du petit-ami de Julie est, par contre, présent.

Le corps de Julie Van Espen a été retrouvé le 6 mai, deux jours après sa disparition, lors de fouilles dans le canal Albert. Le même jour, Steve Bakelmans avait été identifié comme suspect et interpellé. L'homme, déjà condamné pour viol et en liberté dans l'attente d'une deuxième affaire de viol pour laquelle il était cité, aurait voulu violer l'étudiante et l'aurait tuée alors qu'elle se défendait.