Reconfinements, mesures renforcées, mort d'un volontaire qui testait le vaccin: le bilan de l'épidémie dans le monde

Les mesures restrictives se multiplient en Europe face à la résurgence du coronavirus: un confinement partiel entre en vigueur jeudi en République Tchèque et un couvre-feu est instauré dans deux régions italiennes alors que l'Irlande s'est reconfinée mercredi soir. Et le pays de Galles s'apprête à en faire de même.

Un volontaire qui testait le vaccin mort au Brésil

Et l'espoir d'un vaccin efficace a été assombri par la mort d'un volontaire au Brésil. Ce dernier avait participé aux tests du vaccin élaboré par l'université d'Oxford contre le Covid-19 au Brésil, ont annoncé des sources officielles mercredi, sans préciser s'il avait reçu le vaccin ou un placebo.

Il s'agit du premier décès d'un volontaire prenant part aux tests d'un des nombreux essais de vaccin en cours dans le monde.

Mais Oxford a assuré que la phase 3 des tests de ce vaccin développé avec le laboratoire AstraZeneca allait se poursuivre, un comité indépendant ayant conclu qu'ils ne présentaient pas de risque pour la santé des volontaires.

Le Brésilien décédé a été identifié par plusieurs médias comme étant un médecin de 28 ans qui était en première ligne du combat contre la pandémie. Il serait mort de complications liées au Covid-19. Il travaillait dans deux hôpitaux de Rio de Janeiro et avait été diplômé de la faculté de Médecine l'an dernier.

Quelque 20.000 volontaires ont pris part à ces tests dans plusieurs pays, dont 8.000 au Brésil.

Reconfinement en république tchèque

Face à la résurgence du virus, l'Europe se referme de plus en plus, à l'instar de la République Tchèque où le gouvernement a annoncé des restrictions aux déplacements des personnes ainsi que la fermeture de magasins et de services pour intensifier la bataille contre la maladie, à partir de jeudi et ce jusqu'au 3 novembre.

"Le gouvernement va (...) limiter les déplacements et les contacts avec d'autres personnes (...) à l'exception des sorties pour le travail, les courses et les visites chez le médecin", a indiqué mercredi sur Twitter le ministre de la Santé, Roman Prymula, épidémiologiste de profession.

Tous les points de vente, à l'exception des magasins d'alimentation et des pharmacies, seront fermés à compter de jeudi, jusqu'au 3 novembre.

Ces mesures restrictives interviennent alors que mardi, les Tchèques comptabilisaient de loin le plus grand nombre de nouveaux cas et de décès pour 100.000 habitants calculés sur les deux semaines précédentes.

Couvre-feu en Lombardie et Campanie

Dans deux régions italiennes, la Lombardie, région septentrionnale la plus touchée par la pandémie, et la Campanie au sud où se trouve Naples, on se prépare à mettre en place une autre mesure pour faire face à la nouvelle flambée des cas de Covid-19: le couvre-feu.

Celui-ci sera en vigueur en Lombardie à partir de jeudi, de 23H00 à 05H00, pour trois semaines.

Le président de la Campanie, Vincenzo De Luca, a lui annoncé le début du couvre-feu pour vendredi 23H dans cette région du sud de l'Italie. Il n'a pas précisé à quelle heure le matin il serait levé ni la durée de cette mesure.

L'Italie connaît depuis vendredi une forte hausse des cas de Covid-19, avec plus de 10.000 malades par jour, et la Lombardie, où se trouve Milan, est la plus touchée, comme elle l'avait été au début de la pandémie, en février et mars.

La Campanie l'est aussi, mais avec un système sanitaire moins efficace que celui de la Lombardie, elle se trouve dans une position plus difficile.

La situation s'aggrave également en Allemagne, où, pour la première fois depuis le début de la pandémie, le nombre de nouvelles infections au Covid-19 a dépassé les 10.000 cas en moins de 24 heures, selon des données officielles publiées jeudi.

L'Allemagne a ainsi comptabilisé 11.287 cas, un chiffre en nette augmentation de près de 3.700 par rapport à la veille, qui dépasse largement le précédent record de vendredi dernier fixé à 7.830 nouvelles infections enregistrées par l'institut de veille sanitaire Robert Koch.

Un reconfinement pour célébrer Noël en Irlande

En Irlande, les mesures les plus dures sont entrées en vigueur dans la nuit de mercredi à jeudi, à 23H00 GMT, avec un reconfinement.

Dans l'espoir de "célébrer Noël correctement", selon les termes du Premier ministre Micheal Martin, les Irlandais sont assignés à résidence pour six semaines, mais les écoles resteront ouvertes.

Les commerces non essentiels fermeront et les Irlandais ne pourront sortir de chez eux pour faire de l'exercice que dans un rayon de cinq kilomètres, sous peine d'amendes.

La situation continue aussi de s'aggraver en Espagne, devenue le premier membre de l'UE, et le sixième pays au monde, à franchir le cap du million de cas de coronavirus.

Face à la recrudescence des cas, les autorités espagnoles ont dû imposer dans l'urgence de nouvelles restrictions, avec le bouclage partiel d'une dizaine de nouvelles villes et de certaines régions.

La Pologne veut durcir ses restrictions

La pandémie a fait au moins 1.126.465 morts dans le monde depuis fin décembre, dont plus de 254.300 en Europe, selon un bilan établi par l'AFP mercredi. Plus de 40.856.210 cas d'infection ont été diagnostiqués.

La Pologne pourrait également être concernée par un durcissement des restrictions, selon la volonté de son Premier ministre qui a déclaré souhaiter étendre à l'ensemble du pays les restrictions entrées en vigueur la semaine dernière sur près de la moitié du territoire, proclamée "zone rouge", face à une flambée des cas de coronavirus.

"Je vais recommander que dès samedi, toute la Pologne soit considérée comme une 'zone rouge'", a déclaré Mateusz Morawiecki à la chaîne privée Polsat TV, peu avant une réunion de crise qui doit décider de telles mesures.