Reconfinement en Belgique: stages, crèches, aides-ménagères, permis...; toutes les réponses à vos questions

Au lendemain du comité de concertation, la Belgique bascule pour la deuxième fois cette année dans un confinement renforcé, un confinement plus strict, mais différent de celui que l’on a vécu au printemps dernier. De nombreuses mesures ont été annoncées hier pour éviter au maximum les contacts entre personnes.

Cependant, il subsiste de nombreuses interrogations aux mesures prises par les autorités politiques du pays. La rédaction web a relevé vos questions et on vous répond:

Les stages de vacances de Toussaint maintenus

Lors de la conférence de presse, le comité de concertation n’est pas revenu sur cette mesure. Les stages de vacances à l’intérieur sont maintenus comme annoncé la semaine dernière mais uniquement pour les enfants de moins de 12 ans.

Pour les adolescents (les plus de 12 ans), il est conseillé de privilégier des activités sportives individuelles c’est-à-dire sans contact et à l’extérieur comme le jogging, le vélo ou encore la balade tout en respectant les mesures de distanciation sociale.

Les crèches restent ouvertes

Le télétravail est désormais obligatoire sauf lorsqu’il n’est pas possible. Et pour organisation entre vie privée et vie professionnelle à la maison, de nombreux parents se demandent si les crèches restent ouvertes pendant ce confinement renforcé.

La réponse est oui, pas de changements pour l’accueil des tout-petits.

Mon aide ménagère pourra-t-elle toujours venir à domicile ?

Oui, le service des titres services à domicile est maintenu. Ce sujet a été spécifiquement abordé lors du comité de concertation et il a été décidé que les aides ménagères pourraient continuer leur travail, à domicile, chez les particuliers car il s’agit parfois pour des personnes isolées du seul contact qu’elles ont en une semaine.

Contrôle technique de la voiture et permis de conduire

Durant cette période, passer le contrôle technique de son véhicule est toujours possible, mais uniquement sur rendez-vous.

Quant aux candidats à l’examen du permis théorique ou pratique, c’est aussi toujours possible. Les centres d’examen restent ouverts, mais encore une fois sur rendez-vous et port du masque obligatoire durant l’épreuve. En raison de l’épidémie et les retards dus au premier confinement, certains centres sont saturés de demandes de rendez-vous.

Pour rappel, le contrôle technique ou les examens sont possibles partout ailleurs dans la Région de son choix. A noter qu’en raison de l’épidémie, les validités des examens ainsi que des permis provisoires octroyés seront prolongés.