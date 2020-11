Reconfinement en Belgique : selon le cabinet de l'intérieur, les agents immobiliers ne peuvent plus organiser de visites

C'était l’une des questions posées suite aux nouvelles mesures de sécurité sanitaire annoncées par le gouvernement. Les visites organisées par les agents immobiliers sont elles-encore autorisées? Et la réponse est non. Le cabinet de la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, précise :"Les agents immobiliers peuvent continuer leurs activités en ligne mais les visites sont interdites".

Le télétravail étant désormais obligatoire, les agents immobiliers pourront donc continuer à mettre en ligne des biens en vente ou à louer mais ne pourront pas les faire visiter. Le secteur sera donc lui aussi particulièrement touché par ce reconfinement.

Les agents encore dans la confusion ce lundi

Dimanche, l'Institut professionnel des agents immobiliers envoyait un email à ses membres pour les informer que les visites étaient toujours autorisées : "Les visites immobilières et les états des lieux ne sont nullement interdits par l'arrêté ministériel. Le secteur recommande vivement de limiter les visites d'un bien à un maximum de 2 visiteurs, en plus de l'agent immobilier. Il est par ailleurs important de respecter le guide sectoriel et les mesures sanitaires à tout moment !".

Ce lundi, les agences immobilières ont donc continué d'organiser des visites. Mais la précision de la ministre de l'Intérieur doit donc y mettre un terme.

"Je suis partagé", réagit Nicolas Watillon, vice-président de l'Institut. "D'un côté, il faut apporter une solution rapide aux chiffres catastrophiques de l'épidémie. Et de l'autre, on veut maintenir une activité économique minimum. Et là, cela se complique parce que le logement fait partie des éléments essentiels".

Nicolas Watillon attend d'être averti par le ministre de tutelle du secteur, David Clarinval, pour annoncer officiellement cette interdiction aux agents.

Les visites interdites mais les déménagements autorisés

Alors que le cabinet nous assure que les visites sont interdites, les déménagements, eux, sont autorisés. "Qu'en est-il du coup, des états des lieux d'entrée, de sortie, de la remise des clefs?", questionne Nicolas Watillon qui demande davantage de précisions. Autre question : "Les notaires peuvent-ils quant à eux faire visiter des biens? Se pose alors le problème de la concurrence".

Dans tous les cas, le secteur s'attend à être touché de plein fouet par ce reconfinement : "Beaucoup de particuliers - vendeurs ou locataires - ne veulent déjà plus que les agents organisent des visites chez eux. Notre activité va de toute façon être réduite à peau de chagrin". L’Institut professionnel des agents immobiliers demande donc que le droit passerelle soit accordé au secteur et soutient que les visites dans les bâtiments vides pourraient au moins être autorisés : "Cela éviterait la multiplication des contacts et c'est justement l'objectif du gouvernement".