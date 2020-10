Reconfinement en Belgique : les cours resteront suspendus jusqu'au lundi 16 novembre, rentrée en hybridation pour le secondaire

Un comité de concertation se tenait ce vendredi 30 octobre depuis 13h. Au menu : un durcissement des mesures qui visent à lutter contre la propagation du Covid-19. Le secteur scolaire n’est pas épargné par les nouvelles mesures tandis que le congé de Toussaint avait été prolongé de 3 jours, c’est finalement jusqu’au lundi 16 novembre que les élèves du primaire comme du secondaire devront rester à la maison.

Aucun niveau de pouvoir n’est épargné. Tandis que les écoles ont fermé leur porte depuis ce mercredi 28 octobre, L’éducation de contact sera suspendue pour tous les niveaux d’enseignement jusqu’au dimanche 15 novembre, soit une semaine de plus que les vacances traditionnelles d’automne. Les cours reprendront le lundi 16 novembre, mais l'école restera ouverte, notamment pour les garderies.

A partir du 16 novembre, l'enseignement primaire et maternelle pourra donc reprendre en présentiel à 100%. Dans le secondaire, on adoptera une méthode "hybride" puisque les cours pourront être en présentiel à hauteur de 50% et ce jusqu'au 1er décembre.

Petite précision : le ministre-président flamand, Jan Jambon a de son côté expliqué que "l'enseignement secondaire de 1er degré reprendrait à 100% en présentiel et à maximum 50% pour l'enseignement secondaire de 2e et 3e degré. Ce sera aux écoles de déterminer la jauge qui ne pourra pas excéder les 50%".

C'est aussi ce que dit le communiqué de presse du comité de concertation. Cette mesure sera d'application jusqu'au 1er décembre.

Une évaluation aura lieu un peu avant pour savoir si nous pourrons étendre l'enseignement en présentiel.

Et pour l'artistique?

Pour l'enseignement artistique, la distinction avec l'âge de moins ou plus de 12 ans est d'application. "Les élèves de moins de 12 pourront se rendre à l'enseignement artistique à 100%. Pour les élèves de 12 ans et plus, ils pourront se rendre au cours seul ou par groupe de 4", a indiqué Jan Jambon.

Pour l'enseignement supérieur c'est l'inverse. L'enseignement à distance devient la norme au moins jusqu'au 1er décembre. Tous les cours en présentiel sont suspendus jusqu'à cette date.

En revanche, les travaux pratiques et les cours pour les premières années pourront être faits en présentiel.

Toute forme de "team building" physique sera également prohibée.

Toutes les mesures décidées à l’issue du comité de concertation entreront en vigueur à partir du lundi 2 novembre.

Les garderies maintenues

Si les vacances de la Toussaint sont prolongées, le système de garderie sera maintenu pour soutenir le personnel soignant et les personnes qui ne pourraient pas effectuer leur travail en télétravail.

Donc, "tous les élèves n’auront pas cours mais les professeurs devront venir pour assurer les garderies des personnes qui travaillent, le personnel soignant et ils devront préparer la rentrée", a explique Pierre-Yves Jeholet, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles.