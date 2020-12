Réchauffement: pourquoi la pandémie n'aura qu'un faible impact en 2020

CQFD [PODCAST] - La Belgique et l'Europe : quelle ambition climatique? - 09/12/2020 CQFD - La Belgique et l'Europe : quelle ambition climatique? Climat : la pandémie de Covid 19 a-t-elle eu un effet positif ? Climat : le nucléaire est-il vraiment le nerf de la guerre? A la veille d'un conseil européen suivi d'un sommet international sur le climat, plusieurs associations revendiquent un objectif européen plus ambitieux, à - 60% minimum de CO2 pour 2030, pour respecter l'accord de Paris (maintenir le réchauffement sous les 2°C). Encore faut-il, côté européen, un accord sur le budget et, côté belge, une ambition coordonnée entre les différents pouvoirs. Et le temps presse..