Recensement des papillons: "Il faut faire plus de place à la nature"

Chaque été, Natagora propose aux citoyens de participer au recensement annuel des papillons de leur jardin. Cette activité aura lieu ces 4 et 5 août. "Pour attirer les papillons, il faut choisir des plantes intéressantes tant pour les chenilles que pour les adultes" : Anne Weiserbs, biologiste chez Natagora, était l’invitée de Jour Première.

Les papillons sont des insectes étonnants, que l’on connaît en fait assez peu. En Belgique, on compte 120 espèces de papillons de jour et des dizaines d’espèces de nuit.

La vie des papillons est faite de transformations : ils passent de l’œuf à la chenille, et de la chrysalide au papillon. Certains vivent à peine quelques jours, tandis que d’autres espèces, comme la belle-dame ou le vulcain, vont subsister plusieurs mois et vont même parcourir de grandes distances jusqu’en Afrique.

Outre son aspect " joli ", le papillon participe à enrichir la biodiversité belge : " Ce sont des espèces qui vont butiner le nectar, et ils servent de proies aux oiseaux. Ils s’insèrent donc vraiment dans la pyramide alimentaire ", explique Anne Weiserbs.

Ce sont aussi des bioindicateurs, c’est-à-dire qu’ils indiquent l’état de notre environnement. Ainsi, plus il y a de papillons, plus le milieu est riche et l’habitat en bonne santé. S’il n’y a plus de papillons, c’est " un signal fort qui nous indique qu’il faut faire plus de place à la nature. "

Sur le site de Natagora, l’opération " Devine qui " accompagne les internautes dans l’identification des papillons avec des images, des explications, et l’encodage des découvertes dans le jardin.

Ce week-end, les biologistes en herbe pourront ainsi recenser leurs amis les papillons et se demander si la manière d’aménager le jardin est respectueuse de ces insectes aux ailes colorées.