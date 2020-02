Rebooster les abeilles en leur donnant du sucre à la fin de l'hiver, une bonne idée ?

Il y a deux sortes de sucres, détaille Sébastien Declève, apiculteur à Watermael-Boitsfort : "Le liquide, sous forme de sirop, qu’on donne avant l’hiver ; et le solide pour le début de saison. J’en ai mis cette année parce qu’avec l’hiver très doux, il y a eu de l’activité dans toute la colonie." Et plus les abeilles bougent, plus elles perdent de l’énergie. L’heure est donc venue de les revitaliser un peu pour commencer la saison du bon pied.

L’hiver a été particulièrement doux et les abeilles se préparent maintenant à sortir de leur ruche pour butiner. Certaines ont même déjà commencé leur travail. Pour les apiculteurs, c’est aussi le moment de "rebooster" les abeilles avec du sucre. Comme une cure de jouvence - qui démarre un peu plus tôt que d’habitude cette année - pour retrouver des forces après l’hiver. Dans le milieu, le procédé a ses adeptes et ses détracteurs. Avec chacun leurs arguments.

Des paquets de sucre sur une ruche en région bruxelloise, le 20 février 2020. - © D.R.

Ce nourrissement, comme on dit chez les apiculteurs, n’est "pas systématique et dépend des colonies", précise Léandre Goydadin, un apiculteur qui partage sa passion sur YouTube. "S’il y a eu beaucoup de miel et qu’il y en a assez pour [la récolte et pour les abeilles], je n’aurai pas besoin de nourrir. S’il n’y a pas eu assez de miel, ce que je récolte c’est très pauvre et je fais une mauvaise année comme en 2016. Là je suis obligé de nourrir. Dire qu’on leur pique leur miel et qu’on leur donne du sirop, c’est trop résumé", ajoute-t-il dans une vidéo publiée récemment et à voir en intégralité ci-dessous.

L’idéal, évidemment, serait que les abeilles trouvent leur bonheur dans la nature qui les entoure. "En toute logique, les abeilles sont autonomes, souligne Sébastien Declève. Mais quand on est à Bruxelles, c’est super-urbanisé donc on a beaucoup moins de points de nourriture naturels. Et à la campagne, tout dépend de l’environnement. Si les abeilles sont entourées de forêts et de pissenlits, c’est l’éden pour elles."

