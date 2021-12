Réactions en demi-teinte après le Comité de concertation : les fédérations Horeca saluent le maintien de l’horaire 5 heures-23 heures

L’Union des classes moyennes estime urgent "de remettre sur la table la question des aides ", au vu du coup porté à l’événementiel, à la culture (limitation fixée maintenant à maximum 200 personnes) , au sport, auquel s’ajoutent le télétravail et les fermetures d’écoles. Quant au SNI, il déplore l’interdiction de la tenue d’événements de plus de 200 personnes en intérieur. "Le secteur événementiel, qui a déjà énormément souffert depuis un an et demi va à nouveau subir un choc très important", estime-t-il. Enfin, l’UCM rappelle son souhait d’une vaccination généralisée , principale porte de sortie de la crise épidémique.

"Nous sommes probablement l’un des rares secteurs à être vraiment satisfait aujourd’hui", commente Isabelle Ghosez. "Peu de choses changeront pour nous et c’est très positif. Des mesures plus strictes auraient entraîné une grosse perte financière tant pour les couples que pour les fournisseurs au mois de décembre".

Le secteur Horeca s’est lui déclaré que le Comité de concertation a décidé de ne pas prendre de mesure supplémentaire dans les restaurants et cafés. Ceux-ci vont pouvoir continuer à travailler jusqu’à 23 heures. "Le gouvernement tient ses promesses et a tenu bon face aux virologues qui jouent au yoyo avec les entreprises", a déclaré Fabian Hermans, président de la Fédération Horeca Bruxelles.

Les établissements redoutaient plus que tout une fermeture à 20 heures qui aurait signifié un pas de plus vers la faillite du secteur. "Depuis un mois, on perd 50% de notre chiffre d’affaires par rapport à 2019", déplore ainsi Fabian Hermans. "Pourtant, on avait connu une belle reprise pendant l’été et en septembre. Les bars, on n’en parle pas. Comment voulez-vous résister ?"

En Wallonie, même son de cloche, la fermeture à 23 heures des établissements occasionne des pertes de chiffre d’affaires de 30 à 50% selon les lieux, note Pierre Poriau, secrétaire général d’Horeca Wallonie. "La fermeture à 20 heures préconisée par les experts aurait été injustifiée", défend pour sa part Daniel Cauwel, président du SDI, la Fédération patronale interprofessionnelle. "Les restaurants ne sont pas responsables de la propagation du virus, leur chiffre d’affaires est déjà en berne et ils ont consenti les investissements nécessaires pour accueillir leur clientèle dans le respect des règles sanitaires."

Les fédérations Horeca demandent désormais que des mesures adéquates de soutien soient prises et soulignent l’importance d’accomplir la vaccination de la population pour sortir de la crise.